Verletzungen überschatten: "Viel schlimmer kann es nicht laufen"

– Foto: Thomas Nast

In der Fußball-Landesliga ist für den TSGV Waldstetten zum Start in dieses Jahr so ziemlich alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. In Überzahl kassierte man in den Schlussminuten nach einem individuellen Fehler noch das 2:2 beim TSV Bad Boll. Doch es war nicht das Schlimmste an diesem Spieltag: Simon Fröhlich, der nur eingesprungen war, riss sich die Achillessehne und Marc Heinzmann brach sich das Wadenbein. „Vor der Partie hätte ich dieses 2:2 unterschrieben, nachher ist es natürlich etwas ärgerlich“, sagt Krätschmer.

Dazu gesellt sich der Ausfall von Jonas Kurz, der mit einer Knieverletzung sicher für den Rest der Saison ausfallen wird. „Viel schlimmer kann es nicht laufen“, schüttelt Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer nur noch den Kopf. An diesem Sonntag (15 Uhr) empfängt der TSGV den FV Neuhausen im Stadion „Auf der Höhe“ und erneut muss sich Krätschmer etwas einfallen lassen bei seiner Aufstellung. Zumindest hat Dominik Pfeifer seine Gelb-Rot-Sperre aus dem vergangenen Jahr wieder abgesessen und Jannik Kurfess wird aus dem Urlaub zurückerwartet.

Zu viel in der vergangenen Woche möchte sich Waldstettens Trainer aber nicht aufhalten, letztlich zieht er noch Positives aus dem Unentschieden. „Wir haben letztlich noch einen Punkt gut gemacht, da die Konkurrenz verloren hat.“ Dazu habe man sich eine Reihe von Chancen erspielen können in der Partie, auch das gefiel dem Waldstetter Trainer. Das einzige Manko: selbst die klarsten Chancen wurden nicht genutzt. Selim Yücel musste in der Personalnot in Bad Boll die Außenverteidigerposition bekleiden, was er laut Krätschmers Aussagen aber ordentlich erledigt habe.