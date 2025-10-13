Verletzungen überschatten Spiel ‒ Peitinger Derbysieg rückt in den Hintergrund

Der Peitinger 3:0-Erfolg über den TSV Burggen/Bernbeuren rückte schlussendlich in den Hintergrund. Grund war eine längere Spielunterbrechung wegen Krankenwageneinsatz.

Drei Punkte, zwei Verletzte. Teuer erkauft war der 3:0-Heimsieg des TSV Peiting in der Kreisliga 1 gegen den TSV Burggen/Bernbeuren. Andreas Huber erlitt eine schwere Fußverletzung und Matthias Lotter musste kurz vor der Pause mit einem Muskelfaserriss vom Platz. „Gerade die Verletzung von Andy, der sich in die Startelf gekämpft hatte, nahm die Mannschaft sehr mit“, zeigte sich Peitings Coach Thomas Fischer angefasst, nachdem sein Offensivspieler nach einem normalen Zweikampf zu Boden gegangen war und schließlich mit der Trage vom Platz getragen werden musste. Das Derby wurde wegen des nötigen Krankenwageneinsatzes eine Viertelstunde unterbrochen.

„Wieder zwei Langzeitverletzte“, konnte sich Fischer über den verdienten Heimerfolg gegen den Aufsteiger gar nicht richtig freuen. Wobei auch beim TSV Burggen/Bernbeuren die Personallage alles andere als rosig ist. „Wir hatten nur 13 Leute, da wird es schwierig“, sagte Interimscoach Patrick Landes, der seiner Truppe Kampf und Leidenschaft bescheinigte. „Aber nach vorne waren wir zu harmlos.“ Die Gäste mussten auf Torjäger Manuel Jäger verzichten.

In der Anfangsphase passierte zunächst wenig. Auch die Verletzungsunterbrechung Mitte der ersten Hälfte tat dem Spiel nicht gut. Die Zuschauer mussten fast bis zur Pause auf Torchancen warten. Die erste verzeichneten die Gäste. Ein Distanzschuss von Stefan Kelz (43.) ging nur knapp vorbei. Im direkten Gegenzug bediente Florian Meier mit einem feinen Pass Lotter (44.) – der umkurvte Gästekeeper Wolfgang Keck, um zum 1:0 zu vollenden. „Super rausgespielt“, freute sich Fischer. Das Tor löste bei seinem Team den Knoten. In der langen Nachspielzeit eroberte sich Daniel Slowiok vor dem gegnerischen Strafraum den Ball. Sein Zuspiel leitete Matthias Heiß auf Tobias Baarfüßer (45+14.) weiter, der aus kurzer Distanz auf 2:0 erhöhte. „Fehler werden in der Liga leider bestraft, daran müssen wir arbeiten“, ärgerte sich Landes auf dem Weg in die Kabine.

Gäste-Torwart im Fokus ‒ Peiting beißt sich lange die Zähne aus

Nach dem Wechsel kontrollierten die Peitinger klar das Geschehen. Burggen/Bernbeuren kam kaum über die Mittellinie, verteidigte aber engagiert und konnte sich zudem auf Keck verlassen. Der Torwart verhinderte zweimal gegen Heiß (60., 75.) und einmal gegen Philipp Nienhaus (62.) den möglichen dritten Treffer der Gastgeber. Der fiel dann aber doch noch. Die Flanke von Nienhaus köpfte Tobias Strommer (76.) zum 3:0-Endstand in die Maschen.