Verletzungen überschatten Saisonstart des TSV Grünwald

Beim TSV Grünwald fallen Lucksch und Scintu länger aus. Am Wochenende findet der Landesliga-Auftakt gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen statt.

Grünwald - Vor dem Start in die Landesligasaison, am Samstag (14 Uhr) zuhause gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen, muss Bayernligaabsteiger TSV Grünwald gleich einige Hiobsbotschaften verkraften. So hat sich David Lucksch eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen. Noch viel schlimmer hat es Neuzugang Yomi Scintu erwischt: Der 28-jährige Stürmer mit Regionalligaerfahrung aus Eichstätt, Burghausen und zuletzt bei Türkgücü München, hat sich die Achillessehne gerissen.