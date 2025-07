Verletzungen überschatten Saisonstart

Lucksch und Scintu fallen länger aus – Auftakt gegen Garmisch

Vor dem Start in die Landesligasaison, am Samstag (14 Uhr) zuhause gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen, muss Bayernligaabsteiger TSV Grünwald gleich einige Hiobsbotschaften verkraften. So hat sich David Lucksch eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen. Noch viel schlimmer hat es Neuzugang Yomi Scintu erwischt: Der 28-jährige Stürmer mit Regionalligaerfahrung aus Eichstätt, Burghausen und zuletzt bei Türkgücü München, hat sich die Achillessehne gerissen. „Das tut extrem weh“, sagt TSV-Cheftrainer Sebastian Koch, der mit einem Ausfall des sicheren Startelf-Kandidaten von sechs bis sieben Monaten rechnet. Ein kleines Fragezeichen steht auch noch hinter dem Einsatz von Abwehrchef David Wörns. Dazu fehlen aus terminlichen Gründen Neuzugang Clemens Kubina sowie mit Niklas Kern und David Halbich zwei Stammkräfte der vergangenen Saison. „Das ist schon ein Aderlass“, so Koch.

Immerhin ist Lukas Brandl wieder fit, der Keeper nutzte die Vorbereitung, um seine Blessur im Fußgelenk voll auszukurieren. Und auch Fabian Traub ist über ein Jahr nach seiner Knieverletzung ein Kandidat für die Anfangsformation. Ansonsten will Koch die Jugend in den Blickpunkt rücken. Laris Stjepanovic (18), ein Mann für die linke Seite oder den Angriff, sowie Außenverteidiger Felix Triftshäuser (20), sind laut Coach ebenfalls „mögliche Kandidaten für die Startelf“. Mit dem früheren Grünwalder Maximilian Ahammer (SV Neuperlach) und David Keller (TSG Weinheim/Verbandsliga Norbaden) stehen zudem zwei weitere Neuzugänge im Kader. Eine Personalie hat der TSV auch im Trainerteam zu vermelden: Neben Florian de Prato, Chefcoach der vergangenen Saison, mit dem Koch die Rollen getauscht hat, steht ihm nun auch der erfahrene Helmut Volz zur Seite.

Die wichtigste Veränderung bei den Gästen aus Garmisch, in der vergangenen Saison starker Fünfter, ist die auf der Bank: Trainer Markus Ansorge, der vom VfL Denklingen kam, lässt aggressiv pressen. „Wir müssen hinten noch an Stellschrauben drehen, aber nach vorne sind wir extrem gut“, sagt der 58-Jährige.

Koch weiß, dass es ein schwieriger Auftakt wird, aber: „Wir freuen uns darauf. Wir werden versuchen, mit aller Macht unser Tor zu verteidigen. Und vorne haben wir unsere Qualitäten.“ Der TSV-Coach will oben mitspielen, aber ohne Aufstiegsdruck. Sein Favorit ist der TSV Wasserburg. „Und den TSV Murnau sehe ich als Überraschungskandidaten.“ Ob er damit richtig liegt, kann er dann am Dienstag überprüfen: Da müssen die Grün-Weißen nach Murnau.