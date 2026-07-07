Verletzungen trüben beim SC St. Tönis die Fortuna-Vorfreude

SC St. Tönis empfängt wieder die Fortuna. – Foto: Jens Terhardt

Mit einem souveränen 3:0-Erfolg beim Landesligisten SV Solingen ist dem Oberligisten SC St. Tönis am Wochenende ein ordentlicher Start in die Vorbereitung auf die neue Saison gelungen. Trainer Bekim Kastrati hatte seine Mannschaft wenige Tage nach dem Trainingsauftakt ohne große taktische Zwänge auf das Feld geschickt - und war hinterher mit dem ersten Auftritt seiner Elf zufrieden: „Mir war wichtig, dass wir zu null spielen und Tore schießen. Das ist uns gelungen.“

Ein dicker Wermutstropfen war allerdings das verletzungsbedingte Ausscheiden von Morten Heffungs, der sich bei seinem Treffer zum 3:0-Endstand eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk zuzog. Wie lange der erfahrene Stürmer ausfällt, ist noch unklar. Ein MRT sollte am Dienstag Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Nach Adonis Milaj ist Heffungs bereits der zweite frühzeitige Ausfall, mit dem die Sportclub-Verantwortlichen umgehen müssen: „Sehr, sehr schade. So gesehen ist das kein guter Anfang für uns. Vorne sind wir ohnehin dünn besetzt.“ Heffungs brachte es in der vergangenen Saison auf 14 Tore und acht Assists.

Derweil geht es aber schon am Mittwoch weiter im Takt - mit dem Fernziel, dem Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt, im Hinterkopf. Und so dürfte der nächste Gegner den Sportclub vor eine wesentlich schwierigere Aufgabe stellen. Wie vor der vergangenen Saison ist Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf am Mittwoch an der Gelderner Straße zu Gast. „Das zeigt, dass die Fortuna gerne kommt“, so Kastrati. „Das ist wieder ein Highlight für den Verein und ein tolles Erlebnis für die Mannschaft. Das Spiel wird uns im läuferischen Bereich einiges abverlangen. Wir freuen uns sehr.“

Der bislang letzte Vergleich endete mit einer 0:9-Niederlage, als der SC erst einen Tag zuvor in die Vorbereitung gestartet war. Ein ähnlich deutliches Resultat will Kastrati diesmal möglichst vermeiden: „Wir sind jetzt ein paar Tage länger in der Vorbereitung und die Jungs sind fit. So hoch möchte ich nicht noch einmal verlieren.“ Ein Großteil der Zugänge soll in dieser Partie zum Einsatz kommen. Doch nicht nur die Umstände beim SC sind diesmal anders. Auch die in einer Neuausrichtung befindliche Fortuna wird sich nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga erst einmal finden müssen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Die Tageskasse öffnet um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt für Vollzahler zwölf Euro, ermäßigte Tickets gibt es für zehn Euro.

Fortuna kommt wenig später erneut

Wenige Tage später ist der SC dann am Sonntag beim Bezirksligisten CSV Marathon Krefeld zu Gast, bevor die Fortuna erneut anreist. Dann aber mit der zweiten Mannschaft, die nach dem Zwangsabstieg aus der Regionalliga auch ein Konkurrent in der Oberliga-Meisterschaft sein wird. Das Testspiel war schon länger terminiert. Kastrati tauschte sich mit Fortuna-Coach Jens Langeneke aus - und beide sahen keinen Grund für eine Absage. „Gegen einen Oberligisten zu spielen, ist auch ein guter Test für uns.“

Eine weitere Überprüfung der Leistungsfähigkeit folgt beim Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Neuwerk, bevor der SC beim Brüggener Burg-Pokal seinen Titel verteidigen möchte.