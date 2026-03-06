Verletzungen: SG Eschenburg sieht einige Fragezeichen

Fußball. Archivfoto: Sven Jessen © Sven Jessen

Eschenburg. Gelingt der SG Eschenburg am Sonntag endlich der erste Sieg im Jahr 2026? Die von enormen Verletzungssorgen geplagte Elf von Trainer Yannick Weber empfängt am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Eibelshausen die SG Waldsolms. Während die Gastgeber im Abstiegskampf dringend Punkte benötigen, wollen die Gäste ihren Vorsprung auf die unteren Tabellenplätze weiter ausbauen.