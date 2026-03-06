Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Verletzungen: SG Eschenburg sieht einige Fragezeichen
Teaser GL GI/MR: +++ Wer soll für die SG Eschenburg im Heimspiel gegen die SG Waldsolms stürmen? Der Gruppenligist sucht nach einer Formation für Sonntag +++
Eschenburg. Gelingt der SG Eschenburg am Sonntag endlich der erste Sieg im Jahr 2026? Die von enormen Verletzungssorgen geplagte Elf von Trainer Yannick Weber empfängt am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Eibelshausen die SG Waldsolms. Während die Gastgeber im Abstiegskampf dringend Punkte benötigen, wollen die Gäste ihren Vorsprung auf die unteren Tabellenplätze weiter ausbauen.