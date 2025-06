Charles Herrmann (r.) fällt erstmal aus. – Foto: Ralph Görtz

Verletzung wirft Gladbachs Herrmann zurück Für Charles Herrmann war die U19-Europameisterschaft abrupt beendet, der Offensivspieler ist bereits vor ein paar Tagen aus dem DFB-Quartier abgereist. Gladbach-Talent mit schwieriger Verletzung.

Auf zwei Einsätze kam Charles Herrmann in den ersten beiden Gruppenspielen der U19-Europameisterschaft in Rumänien. Beim 0:3 gegen die Niederlande und beim spektakulären 5:5 gegen England kam Gladbachs Offensivspieler jeweils in der Schlussphase als Joker in die Partie. Den dramatischen 2:1-Sieg im Gruppenfinale gegen Norwegen verpasste Herrmann verletzungsbedingt am vergangenen Freitag, genauso das 5:6 im Halbfinale gegen Spanien am Montag. Er war bereits abgereist.

Nach Informationen unserer Redaktion hat sich Herrmann eine schwere Verletzung am Ellenbogen zugezogen, die ihn vorerst ausbremst. Der Gladbacher U23-Akteur wird demnach erst mal keine Chance haben, sich bei den Profis für höhere Aufgaben zu empfehlen. Eine offizielle Diagnose seitens Borussia steht noch aus. Im vergangenen Sommer gehörte der 19-Jährige gemeinsam mit Winsley Boteli, Niklas Swider und Kilian Sauck zu den Talenten, die Teile der Vorbereitung bei den Profis mitmachen durften. Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund an den Niederrhein gehörte Herrmann in der vergangenen Saison zu den Stammkräften in der U23 – obwohl er theoretisch noch für die U19 spielberechtigt gewesen wäre. In 32 Pflichtspielen erzielte er zwei Tore und bereitete sechs Treffer vor.

Reha statt Profis für Charles Herrmann Gerardo Seoane berief ihn in den letzten beiden Saisonspielen gegen den FC Bayern München (0:2) und den VfL Wolfsburg (0:1) in den Bundesligakader, zu einem Einsatz kam Herrmann nicht. Nach der Saison absolvierte Herrmann mit den Profis die Freundschaftsspiel-Tour, ehe es mit der U19 in die EM-Vorbereitung ging. Für das deutsche Nationalteam ist der Traum vom Titel durch die 5:6-Niederlage im Halbfinale gegen Spanien geplatzt.