Verletzung von Mario Knops überschattet Pokalerfolg

Nach der enttäuschenden Niederlage bei BW Dingden ging es für den SC St. Tönis im Niederrheinpokal darum, mit einem positiven Resultat wieder in die Spur zu kommen, um im mit Spannung und Vorfreude erwarteten Derby gegen den KFC Uerdingen mit mehr Rückenwind ausgestattet zu sein. Das gelang der Mannschaft um Trainer Bekim Kastrati ohne zu großartig zu glänzen, aber über weite Strecken in souveräner Manier. Die Blau-Gelben setzen sich mit 3:1 (1:1) beim Landesligisten TuRU Düsseldorf durch und zogen damit in die 3. Runde ein.
Die Gäste starteten ordentlich und erspielten sie früh erste Chancen. So ging die frühe Führung durch Tyler Nkamanyi durchaus in Ordnung (16.). Allerdings brachte eine Verletzung von Mario Knops nach einem Zweikampf die Gäste aus dem Tritt. Und in dieser Phase gelang den Gastgebern der Ausgleich durch Emirhan Bülbül (40.). Wie schwerwiegend die Verletzung des 25-Jährigen Knops ist, darüber besteht noch keine Klarheit. Erster Verdacht war, dass es sich um einen Kreuzbandriss handelt. „Wir hoffen, dass nichts kaputt ist“, bangt Kastrati mit seinem Mittelfeldakteur, der sich beim SC zu einer festen und wichtigen Größe entwickelte. „Er hat eine sehr gute Entwicklung hinter sich“, bestätige auch Kastrati. „Für das Derby wird er leider ausfallen. Mario wird uns enorm fehlen. Aber wir müssen halt das Beste daraus machen.“
In der zweiten Halbzeit nutzte der Sportclub nach dem Schock der ersten Halbzeit eine gute Phase zum 2:1 durch Julian Suaterna-Florez (63.). Aber auch der Landesligist hätte durchaus in Front ziehen können. „Ich glaube, dann wäre es schwer für uns geworden“, gestand der SC-Coach, der dem unterklassigen Gegner eine gute Leistung bescheinigte. Den knappen Vorsprung hielt der SC bis kurz vor dem Ende. Fast mit dem Schlusspfiff setzte Morten Heffungs den Schlusspunkt. „Wir sind weiter. Egal wie. Nach einer Niederlage in der Meisterschaft und nur einer Trainingseinheit. Und hoffen jetzt auf einen guten Gegner“, betont Bekim Kastrati.
Mit dem Schlusspfiff galt der Fokus aber schon dem Derby, das am Samstagnachmittag um 16 Uhr an der Gelderner Straße angepfiffen wird. „Der Pokalsieg gibt uns Selbstvertrauen und die Mannschaft hat gut funktioniert. Wir haben jetzt wieder eine anspruchsvolle Aufgabe vor uns und das Derby gegen den KFC ist immer etwas Besonderes. Es ist unser Heimspiel. Und das wollen wir natürlich gewinnen“, blickt Kastrati auf das Duell mit dem Nachbarn, das dem SC in der Meisterschaft mit vier Siegen und zwei Unentschieden bisher eine positive Bilanz ohne Niederlage bescherte.
Für beide Mannschaften geht es diesmal nicht nur ums Prestige, sondern auch in der Meisterschaft nicht allzu viel Boden auf die vorderen Plätze zu verlieren und in vorläufiger Tristesse zu versinken. Zudem ist der Tabellenkeller noch weit weniger entfernt. Personell kann Kastrati, bis auf den bitteren Ausfall von Mario Knops, auf den Kader zurückgreifen, mit dem er nach Düsseldorf reiste. Bekanntermaßen richtet der 46-Jährige seine Startelf meist nach dem Gegner aus und überrascht immer wieder mit der einen oder anderen Nominierung. Ob das diesmal der Fall ist, ließ Kastrati offen. Klar ist nur, dass für Knops, der sich auch als Torschütze auszeichnete, einen wirkungsvollen Ersatz finden muss.