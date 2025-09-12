Verletzung von Mario Knops überschattet Pokalerfolg

Für beide Mannschaften geht es diesmal nicht nur ums Prestige, sondern auch in der Meisterschaft nicht allzu viel Boden auf die vorderen Plätze zu verlieren und in vorläufiger Tristesse zu versinken. Zudem ist der Tabellenkeller noch weit weniger entfernt. Personell kann Kastrati, bis auf den bitteren Ausfall von Mario Knops, auf den Kader zurückgreifen, mit dem er nach Düsseldorf reiste. Bekanntermaßen richtet der 46-Jährige seine Startelf meist nach dem Gegner aus und überrascht immer wieder mit der einen oder anderen Nominierung. Ob das diesmal der Fall ist, ließ Kastrati offen. Klar ist nur, dass für Knops, der sich auch als Torschütze auszeichnete, einen wirkungsvollen Ersatz finden muss.