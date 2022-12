Christopher Hermes verletzte sich kurz vor dem Ende des Turniertages. – Foto: Theo Titz

Verletzung vom Christopher Hermes überschattet Neuwerks Gruppensieg Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach: Am Donnerstag gab es aber dann doch vorsichtige Entwarnung.

Der Gruppensieg der Sportfreunde Neuwerk bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft in Gruppe 2 am Mittwochabend wurde im letzten Gruppenspiel 26 Sekunden vor dem Ende leider noch von einer schweren Verletzung überschattet. In dieser Situation erzielte Christopher Hermes seinen sechsten Treffer des Abends zum 7:3-Endstand gegen Blau-Weiß Meer, rutsche beim Abschluss aber ganz unglücklich aus und fiel auf sein Gesicht.

Dort blieb der Neuwerker dann liegen, der in der Halle anwesende Sanitäter eilte herbei. Hermes erlitt auf jeden Fall eine Platzwunde, zudem bestand auch der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Schon deshalb ging es für den Angreifer sofort ins Krankenhaus, auch um auszuschließen, dass sonst noch etwas im Argen ist, denn ein Auge schwoll bereits kräftig zu, als er mit einem Verband die Halle verließ. >>> Hier geht es zum Turnierplan mit den Höhepunkten bei FuPa.tv Leichte Entwarnung gab es dann aber noch in der Nacht zum Donnerstag. Strukturell ist offenbar nichts beschädigt, Hermes musste die Nacht nicht im Krankenhaus verbleiben, war unter privater Beobachtung und am Donnerstagmorgen dem Vernehmen nach schon wieder zu Scherzen aufgelegt. "Das war natürlich am Mittwochabend in unserer Freude über den Gruppensieg dann doch ein ziemlicher Stimmungskiller. Aber nun sind wir alle froh, dass es dann doch nicht so schlimm ist", erklärte Neuwerks Sportlicher Leiter Peter Surujun. Auch im Freien, und das zählt freilich mehr, ist Hermes mit elf Treffern in 16 Spielen ein ganz zentraler Baustein. Weiterhin gute Genesung sei ihm an dieser Stelle gewünscht.