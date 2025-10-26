Verletzung und Niederlage: Gebrauchte Murnau-Reise für Unterföhring

Beim Tabellenzweiten kann man verlieren, aber die Fußbhaller des FC Unterföhring reisten nach dem 1:2 (0:0) in Murnau mit der Erkenntnis nach Hause, dass sie ein ziemlich schwaches Spiel abgeliefert hatten. Der Gegner war sicherlich nicht übermächtig, aber die Fehlerquote der ersatzgeschwächten Unterföhringer zu hoch für einen Überraschungspunkt.

In den ersten 45 Minuten lieferten sich beide Teams ein eher schlechtes Landesliga-Match, in dem Murnau natürlich Vorteile hatte. Die Gastgeber erarbeiteten sich etliche Standardsituationen, bei denen aber nicht viel herauskam. Unterföhrings Coach Andreas Faber kritisierte, dass sein Team diesmal eine sehr hohe Fehlerquote hatte.

Zudem war der Platz in schlechtem Zustand und der FCU trat mit dem so ziemlich letzten Aufgebot an. Das führte dazu, dass in der zweiten Halbzeit Ilias Haouari aus der Zweiten aushelfen musste. Er hatte in der vergangenen Saison bereits einen Landesliga-Einsatz und bekam nun die zweite Chance auf der großen Bühne. Auch Stürmer Jakob Klaß absolvierte nach seinem Kreuzbandriss erste Ligaminuten. Aber da waren keine Wunderdinge oder in diesem Fall der späte Ausgleich zu erwarten.

TSV Murnau verwandelt Ecke direkt

Direkt nach Wiederbeginn gingen die Murnauer mit einer direkt verwandelten Ecke in Führung. Für so einen Treffer braucht es mehrere Zufälle und einige Unterföhringer Verteidiger machten in dieser Szene auch nicht die beste Figur.

Coach Faber sagte nach dem Treffer aber auch, dass in der Summe das 1:0 der Gastgeber in Ordnung ging. Murat Höbekkaya durfte sich für das Tor feiern lassen. In der 69. Minute gelang Samel Dacic das 2:0 und damit schien die Partie entschieden.

TSV Murnau macht den Deckel drauf

Doch nach dem zweiten Gegentor kamen die Unterföhringer noch einmal ins Match zurück. Hendrik Geiler markierte drei Minuten nach dem 2:0 komplett aus dem Nichts den Anschlusstreffer. Danach bemühte sich der Gast um den Ausgleich, aber die ganz große Chance gab es nicht.

Murnau ließ dagegen bei seinen Kontern die Entscheidung mehrfach liegen. Bitter war in der Schlussminute das Aus von Razvan Marian, der mindestens einen Bänderriss hat. „Wir hoffen, dass er nur Winterpause hat und dann wieder auf dem Platz stehen kann“, hofft der Trainer auf Glück im Unglück bei dem jungen Spieler. (nb)