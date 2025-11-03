Verletzung überschattet Waldramer Kantersieg: „Ergebnis ist nebensächlich“

Die Vorgabe des Trainers wurde übererfüllt. Mit der Anweisung in den ersten zehn Minuten viel Druck auf den Gegner auszuüben hatte Benedikt Buchner die Waldramer Fußballer ins Spiel gegen den MTV Berg geschickt. Und die taten, was von ihr verlangt worden war.

Vier Minuten waren gespielt, als Jakob Münster ein Zuspiel aus dem Mittelfeld an der Strafraumgrenze „fest machte“, weiterleitete auf den nachrückenden Jakob Bahnmüller, der zur 1:0-Führung abschloss. Fünf Minuten später eine ähnliche Situation: Luca Hensel behauptete den Ball auf der linken Angriffsseite, spitzelte zu Münster, der erneut auf Jakob Bahnmüller weiterleitete – 2:0. In der zwölften Minute schraubte sich Johannes Bahnmüller bei einem Freistoß von Benedikt Bergmoser am höchsten und erhöhte auf 3:0.

Von den Gästen war bis dahin – bis auf einen Kopfball von Bernard Crnjak – wenig bis gar nichts zu sehen gewesen. Auf der Gegenseite verpasste es Jakob Münster, dem MTV den endgültigen K.o. zu verpassen: Mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter scheiterte er an Bergs Torhüter Tobias Stingl. So kam die Elf von Trainer Maximilian Wagner nach dem Seitenwechsel plötzlich wieder im Spiel, Marcel Höhne verkürzte auf 1:3 (47.). DJK-Coach Buchner reagierte, brachte nach einer knappen Stunde Luca Faganello – doch fünf Minuten später war die Partie für den 28-Jährigen bereits wieder beendet: Er zog sich beim Torschuss ohne Gegnereinwirkung einen Bruch der rechten Kniescheibe zu.

„Da ist das Ergebnis heute total nebensächlich“, erklärte Benedikt Buchner nach Spielschluss, dass sich angesichts der Verletzung die Freude über die weiteren Treffer in Grenzen hielt. In der 72. Minute machte Münster nach Vorlage von Luca Hensel mit dem 4:1 alles klar, kurz vor Schluss servierte Hensel nach starkem Sprint den Ball von der rechten Außenbahn ins Zentrum, wo Münster keine Mühe hatte, auf 5:1 zu stellen. Der Anschlusstreffer zum 2:5 durch John Gerlach in der Nachspielzeit war nicht mehr als Ergebniskosmetik. „Wir sind heute super gestartet, haben die Bälle vorne festgemacht und gut verteilt – das war der große Unterschied zu letzter Woche“, so das Fazit des DJK-Trainers.