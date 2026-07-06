Verletzung überschattet Testspielauftakt des SV Vorwärts Nordhorn Beim 1:1 gegen den Westfalenligisten SV Mesum sammelt der Oberliga-Aufsteiger wichtige Erkenntnisse von red · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Egbers

Der SV Vorwärts Nordhorn ist mit einem Unentschieden in die Testspielphase der Sommervorbereitung gestartet. Beim Westfalenligisten SV Mesum trennte sich der Oberliga-Aufsteiger 1:1 (1:0). Das sportliche Ergebnis rückte nach dem Schlusspfiff allerdings in den Hintergrund, nachdem sich Maximilian Hasnik erneut am bereits vorbelasteten Sprunggelenk verletzt hatte.

Die erneute Blessur des Rückkehrers überschattete den ersten Härtetest der Vorbereitung. Beim SV Vorwärts Nordhorn bleibt nun die Hoffnung, dass sich die Verletzung als nicht schwerwiegend erweist und Hasnik bald wieder auf den Platz zurückkehren kann. Heidrich bringt Vorwärts in Führung Sportlich wusste der Oberliga-Aufsteiger über weite Strecken zu überzeugen. In einer personell stark veränderten Mannschaft erhielten zahlreiche Spieler die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Insgesamt kamen 17 Akteure zum Einsatz, mehrere Neuzugänge standen von Beginn an auf dem Platz. Zudem sammelten zwei Spieler aus der A-Jugend erste Einsatzminuten im Herrenbereich.

Die Führung erzielte Levin Heidrich in der 36. Minute. Nach einem Freistoß von Niklas Harms-Ensink setzte sich der Offensivspieler erfolgreich durch und brachte die Gäste mit 1:0 in Front. Kurz vor dem Ende gelang dem Westfalenligisten dann noch der Ausgleich. Lukas Jenders traf in der 86. Minute zum 1:1-Endstand.