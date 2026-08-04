Verletzung überschattet Testspiel-Kantersieg des 1. FC Wülfrath

Der SSV Germania Wuppertal aus der Bezirksliga, Gruppe 2, sprang für seinen Ligarivalen SC Sonnborn ein, der das vereinbarte Vorbereitungsspiel beim 1. FC Wülfrath absagen musste. Auf dem Papier standen sich zwei Bezirksligisten gegenüber, gleichwohl trennten beide Teams, zumindest am Sonntagnachmittag, sportlich gesehen Welten.
Nach der Ecke von Timo Mehlich und der Kopfballverlängerung von Jan-Steffen Meier köpfte der aufgerückte Arman Corovic bereits nach vier Minuten zum 1:0 ein. Zunächst eine Momentaufnahme, denn in der Folge ließen die Gastgeber die Zügel vorübergehend schleifen. „Da waren wir nicht mehr klar in unseren Aktionen, hatten unnötige Ballverluste, waren insgesamt zu hektisch“, beschrieb Joscha Weber die Viertelstunde nach der Führung. In der Folge sah der Chefcoach des FCW aber einen engagierten Auftritt seiner Schützlinge.
Bereits bis zur Halbzeitpause sorgten Saki Xiros (28. – Vorarbeit Daniel Ivezic), Hasan Ülker (34.) und Zugang Seung Noh mit seinem ersten Tor für die Wülfrather – einem unhaltbaren Schuss in die kurze Ecke (39.) – für klare Verhältnisse. Nur Lukas Trier wird diese erste Hälfte nicht in guter Erinnerung behalten. Fast mit dem Pausenpfiff zog sich der 25-jährige Außenbahnspieler bei einem Kopfballduell einen Nasenbeinbruch zu, wurde anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. „Eine sehr unglückliche Aktion, beide sehen nur den Ball“, so Weber.
Gleichwohl zeigte sich der Coach auch mit dem Verlauf der zweiten Halbzeit zufrieden: „Trotz der zahlreichen Wechsel spielten die Jungs engagiert und konzentriert weiter, ließen dem Gegner kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Es hätten vielleicht noch zwei, drei Tore mehr sein können. Aber das Ergebnis geht natürlich auch so in Ordnung.“ Mehlich traf gleich nach dem Seitenwechsel (48.), ehe sich die eingewechselten Nico Köhler (65.) und Gianni Bühring (68.) in die Torschützenliste eintrugen.
Nächster und letzter Testspielgegner ist am Sonntag um 15 Uhr im Lhoist Sportpark der letztjährige Landesligarivale DV Solingen.