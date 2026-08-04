Verletzung überschattet Testspiel-Kantersieg des 1. FC Wülfrath

Gleichwohl zeigte sich der Coach auch mit dem Verlauf der zweiten Halbzeit zufrieden: „Trotz der zahlreichen Wechsel spielten die Jungs engagiert und konzentriert weiter, ließen dem Gegner kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Es hätten vielleicht noch zwei, drei Tore mehr sein können. Aber das Ergebnis geht natürlich auch so in Ordnung.“ Mehlich traf gleich nach dem Seitenwechsel (48.), ehe sich die eingewechselten Nico Köhler (65.) und Gianni Bühring (68.) in die Torschützenliste eintrugen.

Nächster und letzter Testspielgegner ist am Sonntag um 15 Uhr im Lhoist Sportpark der letztjährige Landesligarivale DV Solingen.