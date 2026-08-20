Verletzung überschattet Sechs-Tore-Spiel in Riepe Der TSV Friesenstolz Riepe verspielt gegen den SV Großefehn zweimal einen Zwei-Tore-Vorsprung und kassiert in der Nachspielzeit das 3:3. Das sportliche Geschehen rückt jedoch angesichts der Verletzung von Mirco Taubert in den Hintergrund. von red · Heute, 10:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gerry Grave

Ein packendes Bezirksliga-Duell mit sechs Treffern, einer langen Unterbrechung und einem späten Ausgleich: TSV Friesenstolz Riepe und SV Großefehn trennten sich am Mittwochabend in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 mit 3:3. Riepe lag dabei zweimal mit zwei Toren vorne, musste aber in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen. Überschattet wurde die Partie von der Verletzung Mirco Tauberts, der nach Angaben seines Vereins mit einer ausgekugelten Schulter ins Krankenhaus gebracht wurde.

Vor 150 Zuschauern erwischten die Gastgeber einen starken Start. Bereits in der fünften Minute brachte Jannes Popp den TSV mit 1:0 in Führung. Nur zehn Minuten später war Popp erneut zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Großefehn ließ sich von diesem frühen Rückschlag allerdings nicht aus der Partie drängen. Ubbe Rickels verkürzte in der 23. Minute auf 1:2 und sorgte dafür, dass die Gäste mit Anschluss in die Pause gingen. Großefehn kommt zweimal zurück Auch nach dem Seitenwechsel war Riepe zunächst hellwach. Simon Smit stellte in der 48. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Doch erneut fand Großefehn eine Antwort: Daniel Hoppen erzielte nach 59 Minuten das 2:3 und brachte die Gäste damit endgültig zurück ins Spiel.

Wenige Minuten später rückte der Fußball allerdings in den Hintergrund. Nach Darstellung von Friesenstolz wurde Taubert in der 66. Minute auf dem Weg zum Tor zu Fall gebracht und stürzte unglücklich auf die Schulter. „Die Schulter war ausgekugelt“, teilte der Verein mit. Nach der Erstversorgung wurde der Rieper mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Wegen der Behandlung war die Begegnung rund 30 Minuten unterbrochen. Auch Großefehn richtete seine Gedanken nach dem Spiel an den verletzten Gegner. „Nach langer Verletzungsunterbrechung rückt das heutige Ergebnis sicherlich in den Hintergrund“, schrieb der SVG und wünschte Taubert „eine schnelle Genesung und alles Gute“.