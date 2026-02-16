Verletzung überschattet klare Testspielniederlage der Lohner

– Foto: SV Union Lohne

Der SV Union Lohne hat sein Testspiel gegen Eintracht Nordhorn deutlich mit 0:5 verloren. Die stark ersatzgeschwächten Lohner hielten zunächst gut mit, mussten sich am Ende jedoch einer effizienten und kombinationsstarken Gästeelf geschlagen geben. Überschattet wurde die Partie von einer Verletzung.

Auf dem Kunstrasenplatz in Tubbergen traf Union Lohne auf die formstarke Eintracht aus Nordhorn. Trotz zahlreicher Ausfälle – unter anderem fehlten Stricker, Gels, Tengen, Koops, Marcel Strohecker, Kamp, Berger und Hermsen – starteten die Lohner engagiert in die Partie.

Positiv aus Sicht der Lohner war der Einsatz der A-Jugendlichen Pollmann und Felk, die Spielzeit im Herrenbereich sammelten. Der nächste Test steht bereits am Mittwoch, 18. Februar 2026, um 19:30 Uhr gegen den VfL Weiße Elf Nordhorn an.

Überschattet wurde die Begegnung von der Verletzung von Kettler, der sich an der linken Schulter verletzte und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach dem Seitenwechsel verlor Union Lohne zunehmend den Zugriff auf das Spiel. Eintracht Nordhorn präsentierte sich insbesondere mit seinen Neuzugängen kombinationssicher und zielstrebig und erhöhte mit zwei weiteren Treffern auf den 0:5-Endstand.

Die Mannschaft erspielte sich in der Anfangsphase gute Möglichkeiten durch Luca Grau und Elias Speer und hätte durchaus in Führung gehen können. Stattdessen zeigte sich Nordhorn effizient und nutzte seine Chancen konsequent. Zur Pause lag Union Lohne mit 0:3 zurück, wobei Torhüter Geesen mit mehreren starken Aktionen weitere Gegentreffer verhinderte.

