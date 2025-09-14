Verletzung überschattet Heimniederlage gegen Hartenrod

Eine bittere Niederlage im Hammerstadion - heute mussten wir uns dem SV Hartenrod knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Das Verletzungspech bleibt uns leider treu: Unser Spieler P. Eckhardt musste bereits in der 11. Minute verletzt ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden. Wir wünschen ihm auf diesem Wege gute und schnelle Genesung