Spielbericht
Verletzung überschattet Heimniederlage gegen Hartenrod
Eine bittere Niederlage im Hammerstadion - heute mussten wir uns dem SV Hartenrod knapp mit 0:1 geschlagen geben.
Das Verletzungspech bleibt uns leider treu: Unser Spieler P. Eckhardt musste bereits in der 11. Minute verletzt ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden. Wir wünschen ihm auf diesem Wege gute und schnelle Genesung