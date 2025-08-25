Verletzung überschattet Heimerfolg des TuS Xanten

Erleichterte Gesichter beim Bezirksligisten TuS Xanten: Nach zähem Spiel, das nicht unbedingt einen Sieger verdient gehabt hätte, blieben die drei Punkte gegen die SF Broekhuysen am Fürstenberg. Doch es gab auch einen Wermutstropfen, denn Lukas Wellmanns schied mit einem Wadenbeinbruch aus und wird monatelang pausieren müssen.

Am Ende waren es eine Balleroberung, eine Portion Routine und ein beherzter Lauf und Abschluss. Diese Zutaten brachten den TuS bei seiner Heimspielpremiere am zweiten Spieltag der Bezirksliga-Saison auf die Siegerstraße und somit die Punkte zwei, drei und vier auf die Habenseite der Mannschaft von Trainer Marcel Zalewski.

Der Coach hatte mit einigen Umstellungen im Verlauf der zweiten Halbzeit den richtigen Riecher. Unter anderem beließ er den Angreifer David Epp auf dem Platz, obwohl dieser lange kein Glück im Abschluss hatte. Als das Spiel so langsam in die entscheidende Phase ging, ließ er sich zudem in zwei Situationen allzu leicht von seinen Gegenspielern abkochen. Doch nur sechs Minuten nach diesen wenig überzeugenden Szenen wurde klar, warum man einen Goalgetter – Epp war in der Vorsaison mit 17 Treffern erfolgreichster Schütze des TuS – nicht leichtfertig abschreiben sollte.

Das Tor des Tages gelang Xanten so: Sechser Luca Binias fing in der 77. Minute Broekhuysens Angriffsversuch ab, spielte zu Jonas Vengels. Den Abwehrmann hatte Zalewski für Flügelspieler Geroschus eingewechselt, aber in die Sturmspitze beordert. In der Szene zum Tor hatte sich Vengels tiefer fallen lassen, nach Erhalt des Balles von Binias das Spielgerät clever abgeschirmt und den gestarteten Epp im rechten Halbraum auf die Reise geschickt.

„Du bist schneller!“, rief jemand von außen ihm zu. Das hatte der zwar relativ schmächtig wirkende, aber flinke Xantener zwar nicht gehört, „weiß ich aber selbst“, sagte er nach Spielende lachend. Nach seinem den Gegenspieler abschüttelnden Tempolauf mit Ball platzierte er diesen aus acht Metern ins lange Eck und rannte anschließend jubelnd – samt kurzem Ausflug über die Stabhochsprungmatte – hinters Tor, wo er gemeinsam mit seinen Teamkollegen das 2:1 feierte.

Den Sieg- oder zumindest Führungstreffer hätten aber auch die Gäste erzielen können. Chancen waren da. Bei einer davon klatschte der Ball schließlich nach rund einer Stunde Spielzeit nach einer Flanke von Rechtsaußen gegen den zweiten Pfosten. Dort hatten die Gastgeber einen Gegner mutterseelenallein zum Kopfball kommen lassen, der aber etwas missglückte. In vielen anderen Szenen machte der erneut stark spielende TuS-Torwart Owen Finnerty die Möglichkeiten der Broekhuysener zunichte.

Viele vergebene Chancen

Ansonsten gab es über die gesamte Spieldauer mal unzufriedene Xantener, dann übten sich wiederum die Sportfreunde in Selbstkritik – beides zurecht. Fehlpässe, schwache Abschlüsse, mangelhaftes Defensivverhalten sowie verschiedene technische oder taktische Fehler monierten die Trainer. Besonders unzufrieden war Zalewski mit dem Foulelfmeter, den die Gäste zum Ausgleich der Xantener Führung nutzten, sodass es mit einem 1:1 in die Pause ging. Der war zwar berechtigt „aber ein Geschenk durch unser Verhalten“, wie der Coach zürnte und den zuvor ausgelassenen Torchancen nachtrauerte. Doch vorher und hinterher gab auch Lichtblicke.

Denn die Führung entstand nach zehn Minuten und einem Geistesblitz von Marvin Braun, der einen Freistoß 20 Meter zentral vor dem Tor nach Foul an Norwin Meyer schnell ausführte und im linken Eck versenkte. In der Schlussphase fiel zudem vor allem Kapitän Gerrit Jenowsky auf, der seinen Motor auf Hochtouren brachte, seine Mannschaft antrieb und vor allem mit Kampfgeist, guten Läufen, Dribblings und Flanken glänzte.

Die absolute Top-Laune kam im TuS-Lager nur deshalb nicht auf, weil kurz vor dem Ende der Partie nach einem Foul an Lukas Wellmanns der Krankenwagen kommen musste. Die Diagnose folgte am Abend: Wadenbeinbruch – und „sicherlich mehrere Monate Pause“, wie Marcel Zalewski bedauerte.