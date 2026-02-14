Verletzung trübt 7:0: SV Walpertskirchen schießt den FC Lengdorf Testspiel-Kantersieg von Tobias Fischbeck · Heute, 11:36 Uhr · 0 Leser

Seine Mannschaft zerfiel nach der Pause: Lengdorf-Trainer Bastian Fischer (l.). Felix Zehetmaier (r.) verletzte sich wohl schwerer. – Foto: FuPa

Der Bezirksligist SV Walpertkirchen dominierte den Kreisligist nach ausgeglichener erster Halbzeit. Beim nächsten Test ist ein Neuzugang an Bord.

Der erste Testspielsieg nach dem 1:1 gegen Peterskirchen gelang dem Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Nord, SV Walpertskirchen, mit einem 7:0 (1:0) gegen den Kreisligisten FC Lengdorf. „Die erste Halbzeit waren wir auf Augenhöhe“, sagt FCL-Spielertrainer Bastian Fischer, „aber dann wurden unsere Fehler im Spielaufbau bestraft“. Für ihn zählte in diesem Spiel vor allem, „viel zu laufen und dass sich keiner verletzt, nachdem wir noch keine Trainingseinheit auf dem Platz absolvieren konnten“.