Verletzung trübt 7:0: SV Walpertskirchen schießt den FC Lengdorf

Der Bezirksligist SV Walpertkirchen dominierte den Kreisligist nach ausgeglichener erster Halbzeit. Beim nächsten Test ist ein Neuzugang an Bord.
Der erste Testspielsieg nach dem 1:1 gegen Peterskirchen gelang dem Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Nord, SV Walpertskirchen, mit einem 7:0 (1:0) gegen den Kreisligisten FC Lengdorf.
„Die erste Halbzeit waren wir auf Augenhöhe“, sagt FCL-Spielertrainer Bastian Fischer, „aber dann wurden unsere Fehler im Spielaufbau bestraft“. Für ihn zählte in diesem Spiel vor allem, „viel zu laufen und dass sich keiner verletzt, nachdem wir noch keine Trainingseinheit auf dem Platz absolvieren konnten“.
WSV-Trainer Josef Heilmeier war zufrieden – „und dies nicht nur mit dem Ergebnis. Vor allem die Fitness passt, nachdem wir bisher auch fast nur Laufeinheiten machen konnten, und auch spielerisch war es besser als gegen Peterskirchen. Leider hat sich Felix Zehetmaier nach seiner Einwechslung wohl schwerer verletzt“.
Im nächsten Test ist am Sonntag um 14 Uhr der SV Miesbach, Tabellenfünfter der Bezirksliga Ost, auf seinem Kunstrasenplatz der Gastgeber. Ein weiterer Neuzugang ist am Sonntag dabei mit Nikolaus Puschmann.