Verletzung sorgt für lange Unterbrechung: Club gibt vorerst Entwarnung

Eine knappe Stunde war am Freitagabend auf der Uhr, als der Ball im Jahnstadion in Oschersleben ruhte. Schnell wurde klar, dass die Verletzungsunterbrechung im Landesliga-Duell zwischen dem Oscherslebener SC und dem SV Stahl Thale länger dauern würde. Es sollte mehr als eine halbe Stunde vergehen, bis es weiterging.

Enzo de Freitas Lopes lag nach einem Sturz regungslos am Boden. Sofort unterbrach Schiedsrichter Marco Uhlmann die Partie, sofort kümmerten sich Ersthelfer um den verletzten Gästespieler und riefen einen Rettungswagen. Ob die Begegnung noch einmal fortgeführt werden würde, war zu diesem Zeitpunkt offen. Doch nachdem Enzo de Freitas Lopes ins Krankenhaus gebracht worden war, ging es weiter. Die Partie sollte nach mehr als 30 Minuten Pause um 20:50 Uhr wieder angepfiffen werden - darauf hatten sich Verantwortliche beider Teams mit den Unparteiischen geeinigt.

Die Uhr tickte währenddessen weiter. Offiziell lief schon die (schlussendlich mehr als 36-minütige) Nachspielzeit, als Uhlmann den Ball beim Stand von 0:0 wieder freigab. Doch offenbar steckten der Schock und die Sorgen rund um den Teamkollegen bei der Stahl-Elf noch in den Knochen. Mit einem schnellen Doppelschlag sorgte Floralb Daxha für die Vorentscheidung (90.+15, 90.+17), später sorgte Ben Krausmann für den 3:0-Endstand (90.+33).

Das Resultat war am Ende des Abends aber nebensächlich. Zumindest konnte Stahl Thale im Verlauf des Wochenendes vorsichtig Entwarnung geben. "Enzo geht es den Umständen entsprechend gut", erklärte der Verein auf FuPa-Anfrage. Am Sonnabend konnte der Mittelfeldspieler das Krankenhaus wieder verlassen. Wegen einer Verletzung am Rücken müsse er sich allerdings noch in die Folgebehandlung begeben. "Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird", betonte der Landesligist. Dem schlossen sich auch die Gastgeber aus Oschersleben an: "Wir wünschen dem verletzten Spieler aus Thale gute Besserung und eine schnelle Genesung", schrieb der OSC auf Social Media.

