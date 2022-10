Verletzung schockt die SG Eintracht Dass die SGE beim Remis in Zweibrücken schon wieder ein 3:0 herschenkt, wird zur Nebensache, weil sich Jan Wingenter schwer verletzt

ZWEIBRÜCKEN. Manchmal rückt ein Ergebnis komplett in den Hintergrund. Auch, wenn trotz einer 3:0-Führung nur ein 3:3-Unentschieden herausspringt. So geschehen bei der Landesliga-Partie von Eintracht Bad Kreuznach beim TSC Zweibrücken. Überschattet wurde das Spiel von der schweren Verletzung von Eintracht-Mittelfeldspieler Jan Wingenter. Der 21-Jährige musste nach einem harten Einsatz mit Verdacht auf eine Fraktur von Schien- und Wadenbein ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Eintracht-Trainer Thorsten Effgen versuchte dennoch, die Partie nüchtern zu analysieren. Der Gegner habe sein Spiel auf Körperlichkeit aufgebaut, mit äußerstem Einsatz agiert und dennoch fußballerisch immer wieder gute Lösungen gehabt, sagte er. Konsequenter war allerdings lange Zeit seine Truppe: Nach ausgeglichenem Beginn schaffte Bastian Kreidler mit der ersten richtigen Eintracht-Chance wie aus dem Nichts das 0:1 (19.). Wiederum Kreidler erhöhte unmittelbar vor dem Pausenpfiff (45.+3). Psychologischer Vorteil? Keineswegs. „Die Jungs waren geschockt, als sie an Jan vorbei gingen, der gerade vom Notarzt versorgt wurde“, so Effgen.

Nach Deniz Darcans 3:0 (52.) schien alles gelaufen, doch wie gegen den SC Weselberg vor drei Wochen im Moebusstadion reichte der Vorsprung nicht. Maximilian Decker schafft per Seitfallzieher ins lange Eck das 1:3 (58.), danach gelangen den Gästen kaum noch Entlastungsangriffe. Nach Sebastian Meils Anschluss (61.) wurde die ohnehin schon aufgeheizte Stimmung noch aggressiver. Der TSC ließ sich auch von einer Roten Karte nicht stoppen, schaffte in Unterzahl durch Marc Arzt (70.) den Ausgleich.

Auch wenn der Spielverlauf für die Kurstädter unglücklich war. „Unterm Strich geht der Punkt mit den gezeigten Leistungen in Ordnung, denn das Spiel war weitestgehend ausgeglichen.“ Effgen konnte mit dem Unentschieden leben. Und zumindest an diesem Nachmittag war das Ergebnis absolute Nebensache. Der Trainer vielsagend: „Dieses Spiel hat allen Jungs viel an Erfahrung gegeben...“