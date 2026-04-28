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Verletzung im Derby: Saisonaus für Nick Otto
Innenverteidiger verletzt sich im Derby gegen Kickers Emden schwer am Ellenbogen
Der VfB Oldenburg muss in den verbleibenden Saisonspielen auf Nick Otto verzichten. Der Innenverteidiger verletzte sich bereits in der 5. Minute des Derbys bei BSV Kickers Emden nach einem Foulspiel und konnte die Partie nicht fortsetzen.
Nach einer ersten medizinischen Untersuchung hat sich Otto den Ellenbogen ausgerenkt. Zusätzlich wurde eine Fraktur festgestellt. Weitere Untersuchungen sollen nun den genauen Befund und die nächsten Behandlungsschritte klären. Bereits jetzt steht jedoch fest, dass der Abwehrspieler in dieser Saison nicht mehr eingesetzt werden kann.
Bitterer Verlust für Mannschaft und Spieler
Für den VfB bedeutet der Ausfall einen herben Rückschlag in der entscheidenden Saisonphase. Otto zählte in der Defensive zu den wichtigen Optionen und wird nun in den letzten Spielen fehlen. Geschäftsführer Sebastian Schachten sprach von einer bitteren Diagnose – sowohl für den Spieler als auch für den Verein.
Trotz der ernsten Verletzung richtet sich der Blick bereits nach vorn. Die medizinische Abteilung des VfB wird Otto in der Reha intensiv begleiten, damit er möglichst rechtzeitig zur Vorbereitung auf die kommende Spielzeit wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.
Für Nick Otto beginnt nun der Weg zurück – für den VfB Oldenburg die Aufgabe, den personellen Rückschlag in der Defensive aufzufangen.