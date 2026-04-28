Verletzung im Derby: Saisonaus für Nick Otto

Nach einer ersten medizinischen Untersuchung hat sich Otto den Ellenbogen ausgerenkt. Zusätzlich wurde eine Fraktur festgestellt. Weitere Untersuchungen sollen nun den genauen Befund und die nächsten Behandlungsschritte klären. Bereits jetzt steht jedoch fest, dass der Abwehrspieler in dieser Saison nicht mehr eingesetzt werden kann.

Bitterer Verlust für Mannschaft und Spieler

Für den VfB bedeutet der Ausfall einen herben Rückschlag in der entscheidenden Saisonphase. Otto zählte in der Defensive zu den wichtigen Optionen und wird nun in den letzten Spielen fehlen. Geschäftsführer Sebastian Schachten sprach von einer bitteren Diagnose – sowohl für den Spieler als auch für den Verein.