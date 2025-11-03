🗣: Verletzung beim Derby – SVW lobt Gegner – München 54 abgezockt

Walpertskirchen bleibt Bezirksliga-Spitzenreiter und schlägt dank eines Doppelschlags engagierte Ingolstädter. München 54 legt nach schwacher Anfangsphase einen Zahn zu, und stellt die Heimstärke erneut unter Beweis. Rohrbach spielt gegen Gaimersheim Remis und hadert mit dem Elfmeter. Der FC Gerolfing gewinnt wieder und zeigt gegen Kammerberg eine starke Leistung. Freising und Ampertal Palzing trennen sich in einem nervenaufreibenden Spiel Remis, bei der sich ein SEF-Spieler schwer verletzt. Die Reaktionen zum 16. Spieltag der Bezirksliga Nord.
Mohamed Asad, Teammanager von München 1954: »Bei schlechtem Wetter sind wir zunächst nicht gut ins Spiel gekommen. Ab der zehnten, fünfzehnten Minute haben wir dann aber besser ins Spiel gefunden und insgesamt ein sehr erwachsenes Spiel gezeigt, auch wenn wir in der ersten Halbzeit nicht allzu viele Großchancen hatten. Dennoch sind wir mit 1:0 in Führung gegangen, was auch der Pausenstand war.
In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel besser dominiert und auch den Gegner im Griff gehabt, der, denke ich, mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Mit dem 2:0 hatten wir die Partie komplett unter Kontrolle. Der einzige echte Abschluss von Ober- Unterhaunstadt führte dann zum 2:1, aber wir haben kurz vor Schluss noch das 3:1 nachgelegt. Insgesamt war es ein verdienter Sieg. Wir haben unsere Heimstärke erneut unter Beweis gestellt und wünschen Ober- Unterhaunstadt weiterhin viel Glück für die Saison.«
Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »In der Anfangsphase haben wir zwei große Chancen liegen lassen. Danach kam Fatih besser ins Spiel und wir haben uns schwergetan gegen einen engagierten Gegner. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause hat uns auf die Siegerstraße gebracht. Nach der Pause hat Fatih nochmal alles probiert. Flo Leininger hat zweimal hervorragend pariert. Das 3:0 hat das Spiel entschieden. Kompliment an meine Jungs. Sie haben diese knifflige Aufgabe gut gelöst, aber auch großer Respekt für Fatih, die eine tolle Moral haben und trotz der aktuellen Lage alles versuchen.«
Michael Schrätzenstaller, Co-Trainer des TSV Rohrbach: »In der ersten Halbzeit hatte Gaimersheim die besseren Chancen. Nach der Pause sind wir mit 1:0 in Führung gegangen, danach war das Spiel eigentlich nur noch von vielen Fouls, Reklamationen und einer teils witzigen Stimmung geprägt. Auch der Schiedsrichter hat sich davon anstecken lassen und schließlich einen Elfmeter für Gaimersheim gegeben, bei dem aus meiner Sicht der Stürmer in unseren Verteidiger springt und dann zu Boden geht – für mich war das kein Strafstoß. Gaimersheim nimmt das Geschenk an und gleicht aus, und danach gab es ehrlich gesagt keine nennenswerten Chancen mehr. So ist das Spiel dann auch zu Ende gegangen.«
Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Das war es ein verdienter Sieg für uns. Wir haben ein starkes Spiel, mit, aber auch gegen den Ball, gezeigt. Die Tore waren alle schön herausgespielt. Nach zwei Spielen ohne Sieg wollten wir heute unbedingt wieder Punkte holen. Das hat man in jeder Phase des Spiels gemerkt. Besonders freut mich, dass wir zu null gespielt haben. Das war die richtige Reaktion der Mannschaft.«
Heiko Baumgärtner, Trainer des SE Freising: »In der ersten Halbzeit gab es zwei entscheidende Situationen: Einmal laufen wir in der 40. Minute allein auf das Palzinger Tor zu – da müssen wir in Führung gehen. Leider lassen wir die Großchance liegen und köpfen dann in der 45. Minute nach einer schlechten Abstimmung unbedrängt ins eigene Tor zum 0:1.
Die zweite Halbzeit war fast 45 Minuten lang ein Spiel auf ein Tor. Palzing hat mit elf Mann leidenschaftlich verteidigt. Wir haben aber bis zum Schluss wieder eine tolle Moral gezeigt und alles versucht. Treffen zweimal leider nur die Latte, scheitern am Torhüter oder sind im Abschluss zu ungenau.
In der 96. Minute, mit dem letzten Ball Richtung Palzinger Tor, ging dann ein Abwehrspieler übermotiviert in den Zweikampf und räumt unseren Spieler Florian Huber im Fünfmeterraum heftig weg. Den fälligen Strafstoß und den damit verbundenen verdienten Ausgleich erzielte unser Kapitän Felix Fischer.
Bitter für unsere aktuell ohnehin schon angespannte Personalsituation war die Verletzung von Louis Goldbrunner, der sich nach einem Zusammenstoß eine Gesichtsfraktur zuzog und die Nacht im Krankenhaus verbringen musste. Er wird uns leider monatelang fehlen. Auch hier nochmals: Gute Besserung und schnellstmögliche Genesung, Louis!«
Enes Mehmedovic, Trainer des SV Ampertal Palzing: »In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein chancenarmes Spiel ohne große Möglichkeiten auf unserer Seite – lediglich ein paar Halbchancen waren dabei. Freising hatte die beste Gelegenheit, doch unser Torwart reagierte überragend und hielt uns im Spiel. Wie aus dem Nichts gingen wir dann mit 1:0 in Führung – durch ein unglückliches Eigentor der Freisinger.
In der zweiten Halbzeit blieb die Partie weitgehend ausgeglichen, mit kaum nennenswerten Chancen auf beiden Seiten. In der 70. Minute mussten wir nach einer berechtigten Zeitstrafe zehn Minuten in Unterzahl spielen. Trotz dessen verteidigten wir stark und hatten sogar die Chance, auf 0:2 zu erhöhen – leider versprang unserem Spieler der Ball in aussichtsreicher Position. In den letzten zehn Minuten warf Freising alles nach vorne und konnte durch einen Weitschuss von Gropmüller, der auch noch die Latte traf, den Ausgleich erzielen. Als alle schon mit dem Sieg für uns rechneten, entschied der Schiedsrichter in der Schlussminute auf Elfmeter für Freising – dazu möchte ich mich nicht weiter äußern.
Alles in allem ein gerechtes Unentschieden, das sich für uns dennoch wie eine Niederlage anfühlt. Einziger Wermutstropfen: die Verletzung unseres ehemaligen Spielers Louis Goldbrauner, der nach einem Zusammenprall ins Krankenhaus musste. Wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung. Viel Glück weiterhin für Freising und Hut ab vor meiner Mannschaft – starke kämpferische Leistung!«