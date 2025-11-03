🗣: Verletzung beim Derby – SVW lobt Gegner – München 54 abgezockt

Walpertskirchen bleibt Bezirksliga-Spitzenreiter und schlägt dank eines Doppelschlags engagierte Ingolstädter. München 54 legt nach schwacher Anfangsphase einen Zahn zu, und stellt die Heimstärke erneut unter Beweis. Rohrbach spielt gegen Gaimersheim Remis und hadert mit dem Elfmeter. Der FC Gerolfing gewinnt wieder und zeigt gegen Kammerberg eine starke Leistung. Freising und Ampertal Palzing trennen sich in einem nervenaufreibenden Spiel Remis, bei der sich ein SEF-Spieler schwer verletzt. Die Reaktionen zum 16. Spieltag der Bezirksliga Nord.

Mohamed Asad, Teammanager von München 1954: »Bei schlechtem Wetter sind wir zunächst nicht gut ins Spiel gekommen. Ab der zehnten, fünfzehnten Minute haben wir dann aber besser ins Spiel gefunden und insgesamt ein sehr erwachsenes Spiel gezeigt, auch wenn wir in der ersten Halbzeit nicht allzu viele Großchancen hatten. Dennoch sind wir mit 1:0 in Führung gegangen, was auch der Pausenstand war.

In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel besser dominiert und auch den Gegner im Griff gehabt, der, denke ich, mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Mit dem 2:0 hatten wir die Partie komplett unter Kontrolle. Der einzige echte Abschluss von Ober- Unterhaunstadt führte dann zum 2:1, aber wir haben kurz vor Schluss noch das 3:1 nachgelegt. Insgesamt war es ein verdienter Sieg. Wir haben unsere Heimstärke erneut unter Beweis gestellt und wünschen Ober- Unterhaunstadt weiterhin viel Glück für die Saison.«