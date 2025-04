Verletzung beim Bezirksliga-Ersten, Verlängerung und Ehrenamtspreis

Fabi ist eine tragende Säule der besten Verteidigung der Liga und stand in 17 Spielen von Beginn an auf dem Platz.

Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und eine baldige Rückkehr auf den Rasen

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Kreisliga A, Staffel 2

Spielkennung: 351285169

Spvgg Stetten - Spvgg Möhringen

Alter Termin

Samstag, den 19.04.2025 um 15.00 Uhr

Neuer Termin

Donnerstag, den 17.04.2025 um 20.00 Uhr

Kreisliga B, Staffel 3

Spielkennung: 351326128

ABV Stuttgart II – Lawine Raichberg Ost

Alter Termin

Samstag, den 19.04.2025 um 15.00 Uhr

Neuer Termin

Dienstag, den 29.04.2025 um 20.00 Uhr

+++

+++

SV Ebersbach (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Jozef Kqiraj verlängert beim SVE – Ein Kämpfer mit Herz und Leidenschaft

Der SV Ebersbach freut sich, die Verlängerung mit seinem Kapitän und Mittelfeldmotor Jozef Kqiraj bekanntzugeben. Der 29-jährige Linksfuß bleibt auch in der kommenden Saison ein zentraler Bestandteil der Mannschaft und steht wie kaum ein anderer für Herz, Einsatz und Identifikation mit dem Verein. Jo, wie er intern genannt wird, spielte bereits von 2016 bis 2019 für den SVE und kehrte im Winter 2020 in einen Verein zurück, der für ihn längst mehr als nur eine sportliche Station geworden ist. Hier hat er nicht nur sein fußballerisches Zuhause gefunden, sondern eine Verbindung aufgebaut, die weit über das Spielfeld hinausgeht. Mit seiner Erfahrung, seiner Übersicht, seinem feinen linken Fuß und seiner unermüdlichen Einsatzbereitschaft prägt er seit Jahren das Spiel des SVE. Ob als Taktgeber im Zentrum, spielstarker Antreiber oder emotionaler Leader: Jozef ist in jeder Rolle voll da. In der vergangenen Saison 2023/24 absolvierte er 25 Ligaspiele, erzielte 9 Tore und lieferte 6 Assists. Auch in der laufenden Spielzeit 2024/25 ist er ein Leistungsträger: In bislang 17 Einsätzen traf er 5-mal selbst und bereitete 4 weitere Treffer vor. Insgesamt kommt Jozef Kqiraj mittlerweile auf beeindruckende 186 Ligaspiele im Trikot des SV Ebersbach. Ein Wert, der seine Bedeutung und seine Konstanz unterstreicht.

+++

VfL Pfullingen (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

„Das Hier und Jetzt ist hart. Umso schöner, wenn Spieler ein Zeichen setzen – und sagen: Ich bleib. Ich glaub dran.“ Genau das haben diese vier Hoffnungsträger getan. Darauf sind wir stolz!

Allesamt blicken die Youngster mit Vorfreude auf ein weiteres Jahr am Jahnhaus. „Ich freue mich darauf, ein weiteres Jahr Teil des Teams zu sein und bin motiviert, die zukünftigen Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen“, sagt Max Bieller. „Ich hoffe auf eine erfolgreiche Zukunft“, ergänzt Jannis Gebhard. „Frei von Verletzungen bleiben und auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen“, gibt Benny Riehle zu Protokoll – und ergänzt ebenso wie Philipp Kendel: „Ich fühle mich beim VfL sehr wohl.“

Jan Herrmann, sportlicher Leiter: „Mit den Verlängerungen dieser Spieler setzen wir ein klares Zeichen: weiterhin den Weg mit Akteuren, auch aus der eigenen Jugend, zu gehen. Alle vier konnten bereits erste Erfahrungen im aktiven Bereich sammeln und kamen zu Spielzeiten in der Verbandsligamannschaft. Wir sind überzeugt davon, dass sie in der neuen Runde den nächsten Schritt gehen werden und zu wichtigen Stützen reifen können – für die Zukunft am Jahnhaus.“

+++

Württembergischer Fußballverband

Großer Bahnhof fürs Ehrenamt! Am 4. April waren Ehrenamtliche aus dem ganzen Bundesgebiet vom DFB eingeladen und wurden für ihren vorbildlichen, ehrenamtlichen Einsatz im Fußball ausgezeichnet. Passend zum Verbandsjubiläum wurden 125 statt der üblichen 100 Personen ins Deutsche Fußballmuseum nach Dortmund eingeladen.

Mike Bez (TSV Ödenwaldstetten), Stefan Huber (SF Illerrieden), Sebastian Penalver (FV Aichhalden), Frank Schneider (TV Aldingen), Werner Werz (FV Sportfreunde Altshausen), Thomas Zott (VfR Altenmünster) und Alexander Rieß (TB Untertürkheim) vertraten den Württembergischen Fußballverband. Alle Sieben hatten im vergangenen Jahr den DFB-Ehrenamtspreis in ihrem Bezirk erhalten.

Das ist der DFB-Ehrenamtspreis

Seit 1997 verleiht der DFB in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden jährlich den „DFB-Ehrenamtspreis“. Jeder Verein hat die Möglichkeit, außergewöhnlich engagierte Vereinsmitarbeitende für die Auszeichnung vorzuschlagen. Die Ehrenamtsbeauftragten unserer zwölf Bezirke wählen anschließend je eine Preisträgerin oder einen Preisträger pro Bezirk. Diese Bezirkssieger werden, stellvertretend für viele weitere herausragend engagierte Vereinsmitarbeitende, ausgezeichnet. Alle Gewinner sind zu Gast beim „Dankeschön-Wochenende“ mit einem abwechslungsreichen Programm.

Auf Sieben wartet der Club 100

Für sieben der württembergischen Bezirkssieger geht die Reise sogar noch weiter: Sie werden in den „Club 100“ des DFB aufgenommen. Bundesweit wird diese Ehre 100 Personen zuteil; sie erwartet die Einladung zur offiziellen DFB-Ehrungsveranstaltung mit Gala-Charakter. Und auch die Vereine der Ehrenamtlichen profitieren. Jeweils zwei Mini-Tore, adidas-Fußbälle und eine symbolische Ehrungsplakette werden übergeben – als Zeichen für die besonders herausragende ehrenamtliche Leistung im Verein.

So läuft die Bewerbung ab

Ihr habt einen besonderen Ehrenamtlichen im Verein, der oder die im nächsten Jahr unbedingt dabei sein sollte – sei es beim Club 100 im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund oder herausgehoben im Rahmen der Bezirks-Ehrenamtsveranstaltungen? Dann nutzt jetzt die Chance, Danke zu sagen, und schlagt sie oder ihn für den DFB-Ehrenamtspreis 2025 vor!

Die Bewerbung ist ganz einfach über das Online-Formular auf dieser Seite möglich. Besonders relevant bei der Bewertung ist für unsere Jury das Engagement in den vergangenen drei Jahren. Aber auch die Lebensleistungen der vorgeschlagenen Person werden berücksichtigt. Welche Aufgabe oder Position die vorzuschlagende Person im Verein innehat, ist nicht entscheidend. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 31. Mai 2025. Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen!