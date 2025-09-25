Verletzter Verlaat: „Es hat ordentlich reingeknallt!“

Seine positive Ruhe fehlt den Löwen. Auf der Wiesn wirkte Jesper Verlaat, als sei alles wie immer. Das Problem: Der Kapitän kommt frühestens im November zurück.

Keiner wird in diesen turbulenten Tagen mehr vermisst als er, Jesper Verlaat. Kapitän, Abwehrchef, Identifikationsfigur – einer, der den Laden bei 1860 zusammenhält. Ende der ersten Halbzeit gegen Rostock musste er runter: Muskelverletzung. Vor Mitte November ist nicht mit seinem Comeback zu rechnen. Wer weiß, ob das Spiel gegen Hoffenheim II ähnlich desaströs geendet hätte, wäre der Löwen-Leader beim Heimspiel zum Wiesn-Start auf dem Platz gestanden.

Wenn du zum Wiesn-Start 1:5 verlierst, brauchst du nicht noch zusätzlich draufhauen. Es ist nicht das Gesicht, das wir zeigen wollen, das ist jedem bewusst.

1860-Kapitän Jesper Verlaat

Am Dienstag – immerhin – war Verlaat beim Teamabend im Hacker-Festzelt dabei. Ohne Krücken, ohne Verband. Die Verletzung, die er nicht genau benennen will, soll konservativ ausheilen. Was nicht gelitten hat, ist Verlaats positive Art. „Es ging mir schon mal besser“, sagte er zwar. Aber, fügte er schnell dazu: „Das soll heute keine Trauerfeier werden!“

Verlaat lächelte viel an diesem Abend – wie man ihn kennt. Und optimistisch wie er ist, blickte der Niederländer auch schon wieder nach vorne. Zum Hergang seiner Verletzung sagte er: „Es hat ordentlich reingeknallt, aber das muss ich akzeptieren, das Beste daraus machen. Ich werde alles dafür tun, dass es schnell besser wird.“

Auch bei der Mannschaft? „Wenn du zum Wiesn-Start 1:5 verlierst, brauchst du nicht noch zusätzlich draufhauen. Es ist nicht das Gesicht, das wir zeigen wollen, das ist jedem bewusst.“ Sein Appell an die Fans, die teils (zu) deftig auf das 1:5 reagiert haben: „Streit und Austausch gehört dazu, aber es geht nur gemeinsam.“ Und an die Mannschaft: „Im nächsten Spiel geht‘s wieder von vorn los.“