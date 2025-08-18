Sich nicht von Querschlägern aus der Bahn werfen lassen, wollen Glonn und Anian Gilg (r.). – Foto: SRO

Verletzter Spielertrainer baut bei ASV Glonn auf Zusage von Torgarant Zwischen Karriereende und Ehrenrunde

Die schwere Verletzung von Spielertrainer Kosta Fotiadis war ein Schock für die Spieler des ASV Glonn. Riss der Achillessehne. Und das im Mai, noch bevor der Klassenerhalt unter Dach und Fach war.

Co-Trainer Tobias Stefer und Mitspieler schafften dieses Ziel dann aber doch auch ohne Mitwirkung des 32-Jährigen. Wann Fotiadis als Aktiver zurückkehrt, ist ungewiss. Sicher ist hingegen, dass er weiterhin von außen das Kommando beim Kreisklassisten führen wird. Mit gleichbleibendem Engagement. Allerdings nicht auf, sondern eben neben dem Platz. „Ich konzentriere mich jetzt mehr aufs Coachen“, so Fotiadis, der als Saisonziel formuliert hat: „Höher kommen, besser abschneiden, einstelliger Tabellenplatz.“ Was auch ohne ihn durchaus realistisch sei.

Dass man in der vergangenen Saison bis zuletzt um den Klassenerhalt zittern musste, sei ein „bisserl dem Pech und vielen Verletzungen“ geschuldet gewesen. Personell sei man gut aufgestellt, sagt Fotiadis: „Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe.“ Dass Valentin Hain den ASV Richtung Pframmern verlassen habe („er will eine Liga höher spielen“), sei bedauerlich, „aber dafür kommen andere hoch“. Womit der Glonner Coach Anian Oeckl und Phillip Trowe im Visier hat, die beide aus der A-Jugend aufrücken. „Die machen sich ganz gut“, hat der ASV-Coach nach den ersten Übungseinheiten erkannt. Personelle Baustellen sieht Kosta Fotiadis nicht wirklich. „Vielleicht ein wenig in der Offensive“, gesteht er nach kurzem Nachdenken.