Verletztenmisere macht Unterhaching ratlos - Wagner holt sich Tipps bei Gerland Nach Kopfverletzung von Stiefler

Unterhaching – Mittelfeldspieler Stiefler hatte sich am Montag bei Türkgücü München nach einem Zusammenprall eine schwere Kopfverletzung zugezogen (wir berichteten). Nachdem er benommen zu Boden gegangen war, versorgten ihn Sanitätern medizinisch und brachten ihn zur Überprüfung ins Krankenhaus. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, soll es dem 34-Jährigen den Umständen entsprechend gut gehen. Bis auf Weiteres falle Stiefler jedoch aus.

Die Absenz des zuletzt im defensiven Mittelfeld sehr konstant spielenden Stieflers wiegt schwer. Zumal weitere Routiniers derzeit ausfallen. Die Verletztenmisere hinterlässt Ratlosigkeit bei den Hachinger Verantwortlichen. „Es ist echt krass, was aktuell los ist bei uns“, sagt SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner. Der ehemalige deutsche Nationalspieler sucht in Sachen Belastungssteuerung Rat bei seinem langjährigen FC-Bayern-Trainer Hermann Gerland. „Er sagt immer: erst belasten und dann steuern. Irgendwie fällt mir aber die Steuerung weg“, erzählt Wagner von seinem Dialog mit Trainer-Urgestein Gerland.

SpVgg Unterhaching: Kein Verletzungsmuster bekannt

In Zusammenarbeit mit der medizinischen Abteilung der SpVgg habe man im Hachinger Trainerstab bei den vielen Verletzten noch kein eindeutiges Muster erkannt. Dem 34-Jährigen zufolge hätten diejenigen Spieler in seinem Kader mit den hohen Trainingsintensitäten und -umfängen am meisten zu kämpfen, die in der jüngsten Vergangenheit aufgrund Verletzungspausen nicht viel Fußball spielen konnten. „Das sind nun die Nachwehen der letzten zwei bis drei Jahre. Es tut weh, aber das ist wieder eine Chance für die anderen, die reingekommen sind“, sagt Wagner. Einer davon ist Niclas Anspach.