Verlegungen und Auslosung im Bezirkspokal der Frauen

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Eine weitere Spielverlegung – dieses Mal in der Bezirksliga:

TSV Schmiden – TSV Obersontheim wird vom 01.05.2025 auf 29.04.2025, 19:30 Uhr vorverlegt.

Das Bezirksligaspiel SG Oppenweiler/Strümpfelbach gegen TSV Sulzbach-Laufen am Mittwoch, 26.02.2025, 19:30 Uhr, wurde von Oppenweiler nach Spiegelberg, auf den Kunstrasenplatz, verlegt.

In der A2 und B5 wurden die am 23.11.2024 ausgefallenen Spiele wie neu terminiert:

KLA2: TSV Althütte – TSC Murrhardt: 03.04.2025, 20:00 Uhr

KLB5: TSV Althütte II – TSC Murrhardt II: 02.04.2025, 20:00 Uhr

---

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Auslosung Bezirkspokal der Frauen - Halbfinale



Am Rande der Bezirksaussschusssitzung in Vollmaringen, wurde das Halbfinale der Frauen im Bezirkspokal, ausgelost.

Dabei kommt es zu folgenden Begegnungen



SF Gechingen - SG Glatten/Hopfau

SV Eutingen II - Sieger SGM Bierlingen/Weiler vs. TSG Wittershausen