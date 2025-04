Verlegungen, Pokalinfos, neuer spielender Co-Trainer

Bei Vereinen und einem Fußballbezirk aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Jonas Preuß wird spielender Co-Trainer unseres Bezirksliga-Teams. Wir freuen uns somit unsere Wunschlösung nach dem Weggang von Ferdi Er umsetzen zu können. Jonas ist gebürtiger Jesinger und seit 2023 in unserem Team. Jonas wurde beim VfB in der Jugend ausgebildet und war auch U18 Nationalspieler. Seine aktive Karriere führte ihn unter anderem zum TSV Oberensingen und zum SSV Reutlingen für den in der Oberliga spielte.



Wir freuen uns mit Jonas einen jungen Co-Trainer gefunden zu haben, der motiviert ist gemeinsam mit unserem Cheftrainer Cesare D'Agostino unser Team weiterzuentwickeln.

+++