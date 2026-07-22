Verlegungen notwendig - Pokal wirbelt LL-Spielplan durcheinander

Der TSV Seebach ist einer der drei Teams aus der Landesliga Mitte, die sich für die 2. Runde des BFV-Totopokals qualifiziert hat – Foto: Harry Rindler

Aktuell befinden sich die betroffenen Vereine noch in der Terminfindungsphase. Nur der FC Amberg und der FC Dingolfing haben sich bereits auf einen Termin verständigt, der vom BFV allerdings noch genehmigt werden muss. "Uns hat der Spielplan leider Anfang August die sehr weite Auswärtsfahrt nach Vornbach beschert - das sind von uns aus mit dem Kleinbus knapp zwei Stunden. Es ist nicht so, dass jeder Spieler immer problemlos unter der Woche eher das Arbeiten aufhören kann, zumal das in dem Fall alles wieder relativ kurzfristig sein wird. Dementsprechend ist es nicht gerade einfach, einen für beide Vereine passenden Nachholtermin zu finden", sagt Lams Finanzvorstand Ludwig Koholka, der zumindest bei der Auslosung am Freitag auf ein attraktives Pokal-Los hofft: "Laut den Durchführungsbestimmungen werden wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Heimspiel haben. Das ist positiv, zumal die Auswärtsfahrt zum Erstrundenspiel nach Bobingen ohnehin für uns ein richtiges Draufzahlgeschäft war. Da nicht mal 100 zahlende Zuschauer vor Ort waren und wir diese weite Reise verständlicherweise mit dem Großbus gemacht haben, hatten wir Summa summarum ein Minus im mittleren dreistelligen Bereich. Es wäre schön, wenn wir jetzt vielleicht einen Top-Gegner wie Jahn Regensburg zugelost bekommen würden. Die DJK Vilzing wäre ebenfalls ein Kontrahent, den wir gerne in Lam begrüßen würden."





Nicht optimal ist die derzeitige Situation beim TSV Seebach, der sich aufgrund von Abgängen und drei schwerwiegender Verletzungen momentan mit einem Mini-Kader herumschlagen muss. "Grundsätzlich war der Sieg gegen Fortuna Regensburg für das Selbstvertrauen und die Stimmung extrem gut. Allerdings ist ein weitere Englische Woche mit unserem sehr knappen Kader problematisch", meint Seebachs neuer Übungsleiter Andreas Kölbl.

