Verlegungen, Kreisligist zieht zurück und Trainer-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:
Bezirksliga Stuttgart
SV Deckenpfronn – VfL Oberjettingen
Alter Termin: Sonntag, den 12.04.2026 um 15.00 Uhr
Neuer Termin: Donnerstag, den 23.04.2026 um 19.00 Uhr
Kreisliga A, Staffel 2
FV Germania Degerloch – ABV Stuttgart
Alter Termin: Sonntag, den 17.05.2026 um 15.00 Uhr
Neuer Termin Donnerstag, den 21.05.2026 um 20.00 Uhr
SV Sillenbuch - Spvgg Möhringen
Alter Termin: Sonntag, den 23.05.2026 um 15.00 Uhr
Neuer Termin Dienstag, den 19.05.2026 um 20.00 Uhr
Kreisliga B, Staffel 1
SV Sillenbuch II – ABV Stuttgart II
Alter Termin Montag, den 06.04.2026 um 13.00 Uhr
Neuer Termin Dienstag, den 07.04.2026 um 20.00 Uhr
SV Sillenbuch II - Spvgg Möhringen II
Alter Termin Montag, den 23.05.2026 um 13.00 Uhr
Neuer Termin Dienstag, den 26.05.2026 um 20.00 Uhr
Kreisliga B, Staffel 4
SV Sillenbuch II – ABV Stuttgart II
Alter Termin Montag, den 06.04.2026 um 13.00 Uhr
Neuer Termin Dienstag, den 07.04.2026 um 20.00 Uhr
Sonstiges
Rückzug: SKG Botnang II
Das Sportgericht hat folgendes Urteil getroffen:
Kreisliga B, Staffel 4
SV Rot II - GFV Omonia Vaihingen vom 01.03.2026
Das o. g. Spiel ist dem Verein SV Rot II mit 0:3 Toren als verloren und dem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten.
+++
+++
Beim SV Mähringen herrscht Klarheit auf der Trainerbank. Cheftrainer Onur Alkan hat seinen Vertrag verlängert und wird den Verein auch in der Saison 2026/27 in der Kreisliga B2 Donau/Iller betreuen.
Die Verantwortlichen sehen in Alkan eine wichtige Säule der sportlichen Entwicklung. Mit großem Engagement, Leidenschaft und einer klaren sportlichen Linie prägt er die Arbeit im Verein und genießt innerhalb der Mannschaft großes Vertrauen.
Mit der Verlängerung setzt der SV Mähringen ein Zeichen für Kontinuität und Stabilität. Verein und Trainer wollen den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen und weiterhin an einer erfolgreichen sportlichen Zukunft arbeiten.
+++
+++