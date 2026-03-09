Verlegungen, Kreisligist zieht zurück und Trainer-Verlängerung

– Foto: Michael Mayer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Bezirksliga Stuttgart SV Deckenpfronn – VfL Oberjettingen Alter Termin: Sonntag, den 12.04.2026 um 15.00 Uhr Neuer Termin: Donnerstag, den 23.04.2026 um 19.00 Uhr

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Kreisliga A, Staffel 2

FV Germania Degerloch – ABV Stuttgart

Alter Termin: Sonntag, den 17.05.2026 um 15.00 Uhr

Neuer Termin Donnerstag, den 21.05.2026 um 20.00 Uhr

SV Sillenbuch - Spvgg Möhringen

Alter Termin: Sonntag, den 23.05.2026 um 15.00 Uhr

Neuer Termin Dienstag, den 19.05.2026 um 20.00 Uhr

Kreisliga B, Staffel 1

SV Sillenbuch II – ABV Stuttgart II

Alter Termin Montag, den 06.04.2026 um 13.00 Uhr

Neuer Termin Dienstag, den 07.04.2026 um 20.00 Uhr

SV Sillenbuch II - Spvgg Möhringen II

Alter Termin Montag, den 23.05.2026 um 13.00 Uhr

Neuer Termin Dienstag, den 26.05.2026 um 20.00 Uhr

Kreisliga B, Staffel 4

Sonstiges

Rückzug: SKG Botnang II

Das Sportgericht hat folgendes Urteil getroffen:

Kreisliga B, Staffel 4

SV Rot II - GFV Omonia Vaihingen vom 01.03.2026

Das o. g. Spiel ist dem Verein SV Rot II mit 0:3 Toren als verloren und dem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Mähringen

Beim SV Mähringen herrscht Klarheit auf der Trainerbank. Cheftrainer Onur Alkan hat seinen Vertrag verlängert und wird den Verein auch in der Saison 2026/27 in der Kreisliga B2 Donau/Iller betreuen.

Die Verantwortlichen sehen in Alkan eine wichtige Säule der sportlichen Entwicklung. Mit großem Engagement, Leidenschaft und einer klaren sportlichen Linie prägt er die Arbeit im Verein und genießt innerhalb der Mannschaft großes Vertrauen.

Mit der Verlängerung setzt der SV Mähringen ein Zeichen für Kontinuität und Stabilität. Verein und Trainer wollen den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen und weiterhin an einer erfolgreichen sportlichen Zukunft arbeiten.

