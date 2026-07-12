Verlegungen im WFV-Pokal: Stuttgarter Kickers und Großaspach trifft es

– Foto: Jens Körner

1. Runde

Mi., 22.07.26 18:45 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSV Eschach

Do., 23.07.26 19:00 Uhr Sportfreunde Gechingen - SG Empfingen

Do., 23.07.26 19:30 Uhr SV Ebersbach/Fils - 1. FC Heiningen

Fr., 24.07.26 19:00 Uhr TSV Oberensingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Bad Boll - GSV Maichingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - TSV Ehningen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Fellbach - 1. Göppinger SV

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV 1889 Buch - TSG Balingen II

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TV Echterdingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SG Bettringen - SV Leonberg/Eltingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Köngen - TSV Weilimdorf

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - ASV Botnang

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SG Oberdischingen/Ersingen - SSG Ulm 99

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Blaubeuren - SV Mietingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Bernhausen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - SC Türkgücü Ulm

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Mengen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - Türkspor Neu-Ulm

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - TSV Riedlingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Wangen - SC 04 Tuttlingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - SV Zimmern

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TSV Ilshofen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TV Oeffingen - FC Union Heilbronn

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Gaildorf - TSG Öhringen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - SKV Rutesheim

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSV Crailsheim

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Schmiden - Sport-Union Neckarsulm

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Weilimdorf II - SC Geislingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SV Germania Bietigheim

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Dotternhausen - SV Nehren

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfR Sulz

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Seedorf - VfB Bösingen

Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Böblingen - FC Rottenburg

So., 26.07.26 15:00 Uhr SV Gültlingen - VfL Nagold

So., 26.07.26 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - SV Reinstetten

So., 26.07.26 15:30 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - TSV Berg

So., 26.07.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSGV Waldstetten

So., 26.07.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - FV Spfr Neuhausen

So., 26.07.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Mühlheim

So., 26.07.26 15:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Croatia Reutlingen

So., 26.07.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - FSV Hollenbach



2. Runde

Mi., 29.07.26 18:30 Uhr SV Degerschlacht - Stuttgarter Kickers

Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SGV Heilbronn-Freiberg

Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - VfR Aalen

Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FV Löchgau - SG Sonnenhof Großaspach

So., 02.08.26 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - SSV Ulm 1846