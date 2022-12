Verlegung, Absage und Geburtstag im Frauenfußball Ein Spiel in der Fußball-Regionenliga der Frauen hat für viel Wirrwarr gesorgt.

In der Zwischenzeit vertrieben sich die Fußballerinnen aus Oppenweiler und Sulzbach in der Kabine die Zeit. Schließlich beging ausgerechnet am Sonntag ihre Spielerin Heidi Stoppel ihren 19. Geburtstag. Sie ist im zentralen Mittelfeld eine Stammspielerin und wurde von ihren Teamkameradinnen kurzerhand zur Spielerin des Spiels gekürt, was entsprechende Videos auf Instagram belegen. Danach ging es wieder auf den Heimweg. „Wir sind insgesamt etwa 80 Kilometer umsonst gefahren und haben drei Stunden ohne spielen zu können verbracht“, sagt Zdenko Vujanovic verärgert. Nun muss die Partie doch im kommenden Jahr ausgetragen werden, obwohl der Kalender mit Punkt-, Pokal- und möglichen Relegationsspielen schon eng getaktet ist.

