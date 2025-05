Verlautenheide zittert sich durch – Kurdistan bleibt dran

Mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg in Glesch bleibt der punktgleiche Verfolger Kurdistan Düren ebenfalls bei 52 Zählern und wahrt seine Titelchance. Nach frühem Rückstand durch Janik Morillo-Torres glich Gerard Sambou fast im Gegenzug aus. In der zweiten Hälfte entschied ein Foulelfmeter von Inan Naki die Partie zugunsten der Gäste. Trotz guter Moral der Heimelf ließ der SVK in der Schlussphase kaum noch Chancen zu.