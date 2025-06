Verlautenheide will verpassten Aufstieg wieder gut machen

Lange sah es danach aus, dass Eintracht Verlautenheide den Aufstieg feiern wird. Durch zwei Niederlagen an den letzten beiden Spieltagen schnappten sich die Sportfreunde Düren jedoch die Meisterschaft. Am kommenden Sonntag hat die Eintracht die Möglichkeit doch noch zu jubeln, denn sie trifft im Finale des Kreispokals des Kreises Aachen auf den Liga-Konkurrenten SV Eilendorf. Das Spiel findet auf dem Platz von DJK FV Haaren statt.

So., 22.06.2025, 15:00 Uhr

Es trifft der zweite Platz der Landesliga auf den Sechstplatzierten. Die Eintracht aus Verlautenheide verpasste den Aufstieg durch zwei Neiderlagen am Saisonende denkbar knapp. Eilendorf beendete die Spielzeit hingegen mit sechs ungeschlagenen Partien am Stück.

Während die Eilendorfer sich in jeder Runde souverän durchsetzten und einmal sogar mit einem 16:0-Kantersieg überzeugten, hatte der Zweitplatzierte der Landesliga größere Probleme im Pokal. Im Viertelfinale gegen den A-Ligisten SV Falke Bergrath ging es bis in das Elfmeterschießen, das die Eintracht jedoch gewann.

Das Duell gegen den SV wird ein hartes werden für den Tabellenzweiten. "Wir treffen auf die beste Rückrundenmannschaft der Landesliga und ich schätze Jasmin als Trainer und Kollegen sehr und das was er leistet", erklärte Dennis Buchholz, der Trainer der Eintracht. Es ist nicht nur das hart zu verdauende Saisonfinale, das dem Trainer zu schaffen macht. "Ich denke der SV hat durch die Rückrunde Rückenwind und dadurch dass fast meine ganze Mannschaft diese Woche ihre Abschlusstour haben, sehe ich den SV in diesem Finale als Favoriten an", sagte er.

Doch auch seine Mannschaft spielte eine herausragende Saison. Zweiter Rang mit 60 Punkten aus 30 Spielen. Hinzu kommt die beste Defensive mit nur 40 kassierten Treffern. Daher blickt man gelassen auf die starke Rückrunde des Gegners und schaut positiv auf die Begegnung. "Aber das ist auch völlig in Ordnung und wir werden versuchen das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Einige bekommen auch die Möglichkeit sich zu zeigen oder auch ihr letztes Spiel für uns zu machen. Wir freuen uns auf einen tollen Tag bei gutem Wetter gegen eine tolle Mannschaft" äußerte der Übungsleiter.

Mit starker Rückrunde ins Finale

Mit 31 Zählern aus 15 Duellen sicherte sich Eilendorf den ersten Platz in der Rückrundentabelle. Hinzu kamen souveräne Siege im Pokal und ein 2:1-Erfolg gegen den kommenden Gegner des Pokalfinals. In der Rückserie holte der SV ganze sieben Punkte mehr als die Eintracht. Nach einem Vergleich der Saisonfinals kann Eilendorf gestärkter in das Pokalfinale gehen.

Die Freude bei Trainer Jasmin Muhovic ist groß. "Das Finale wird auf jeden Fall sehr intensiv, zwei Teams die guten Fußball spielen lassen und viel Tempo mitbringen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Derby", sagte der Cheftrainer des Sechstplatzierten.

Es wird ein packendes, intensives und hochspannendes Spiel zwischen den beiden Landesligisten werden, bei dem am Ende allerdings nur einer den Pokal in die Luft stemmen darf.