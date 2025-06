Verlautenheide verpflichtet Spielmacher Cem Hircin

Mit der Verpflichtung von Cem Hircin setzt Eintracht Verlautenheide ein starkes Zeichen in Richtung neuer Saison. Der offensive Mittelfeldspieler kommt vom Mittelrheinligisten Teutonia Weiden und bringt die Erfahrung von insgesamt 80 Pflichtspielen auf Verbandsebene mit. In der laufenden Saison der Mittelrheinliga erzielte Hircin in 24 Einsätzen drei Tore und bereitete zehn weitere vor.

Auch die Leistungsdaten aus seinen vorherigen Stationen untermauern den Eindruck eines kompletten Mittelfeldakteurs: Für den SV Rott kam Hircin in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 auf insgesamt 55 Einsätze in der Landesliga, in denen er 15 Tore und 22 Assists beisteuerte. In Weiden wurde er in der laufenden Saison 2-mal in die "Elf der Woche" berufen – ein Indiz für seine konstanten Leistungen.

Mit seiner technischen Klasse, Spielübersicht und der beschriebenen Mentalität soll Hircin künftig das Zentrum von Verlautenheide strukturieren und kreative Impulse setzen. Der Transfer gilt vereinsintern als Königstransfer – entsprechend hoch sind die Erwartungen an den neuen Taktgeber.