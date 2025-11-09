 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Verlautenheide musste in Hürth eine hohe Hürde überspringen. Trotz Führung gab es eine knappe 1:2-Niederlage.
Verlautenheide musste in Hürth eine hohe Hürde überspringen. Trotz Führung gab es eine knappe 1:2-Niederlage. – Foto: Colourbox

Verlautenheide verpasst knapp den Punktgewinn

Mannschaft von Dennis Buchholz unterliegt in der Fußball-Landesliga in Hürth mit 1:2.

Lange Zeit sah es danach aus, dass Eintracht Verlautenheide die erste Mannschaft sein würde, die dem FC Hürth den ersten Punkt abknöpfen könnte.

Am Ende stand aber eine 1:2-Niederlage zu Buche. Die erste Gelegenheit nutzte Verlautenheide, um in Führung zu gehen. Nach einem guten Umschaltmoment wurde Lucas Marso geschickt. Durch ein Traumtor in den Knick stand es 1:0 für die Gäste (4.). In der Folge zappelte noch zweimal der Ball im Hürther Netz, zweimal galt der Treffer wegen Abseitsstellung nicht. Kurz vor der Pause glich der Spitzenreiter durch Bastian Porschen die Partie aus (43.).

In Abschnitt zwei verbesserten die Gäste ihre Ballkontrolle und ihre Kompaktheit. Kurz vor Ende gelang dies in einer Szene nicht und der Schuss von Kian Assadollahi rollte zum Hürther Siegtreffer ins lange Eck (87.).

