Verlautenheide und Kurdistan Düren nun Gleichauf an der Spitze

Im Spitzenspiel der Landesliga trennten sich Sportfreunde Düren und Eintracht Verlautenheide mit 1:1. Die Gäste hatten mehr Ballbesitz und Chancen, doch Marvin Dumslaff traf nur per Foulelfmeter zur Führung (21.). Kurz vor der Pause glichen die Sportfreunde durch Marc Wollersheim aus (45.). Nach Wiederanpfiff blieb Verlautenheide aktiver, vergab aber weitere Gelegenheiten. In der Schlussphase wagten beide Teams kein volles Risiko mehr. Verlautenheides Trainer Dennis Buchholz zeigte sich zufrieden: „Wir waren aktiver, aber es fehlt uns momentan das Quäntchen Glück.“ Auch Dürens Coach Marcel Demircan wertete den Punkt als Erfolg angesichts personeller Probleme. Chancen für den Lucky Punch gab es auf beiden Seiten, doch letztlich blieb es beim gerechten Remis. Durch das Unentschieden konnte Kurdistan Düren nach Punkten zu Tabellenführer Verlautenheide aufschließen. Die Meisterschaft bleibt damit völlig offen.

Brand und Rott trennten sich in einem intensiven Duell mit 1:1. Pascal Schneider brachte die Gastgeber per Kopf in Führung (42.), ehe Deagir Ilunga in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für den Ausgleich sorgte. Beide Mannschaften zeigten Einsatz, im zweiten Durchgang blieben klare Chancen aber Mangelware. Raspo (6./37 Punkte) und Rott (9./28 Punkte) behaupten ihre Plätze im Mittelfeld.