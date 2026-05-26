Verlautenheide und das brisante Restprogramm

Kopf an Kopf im Kampf um Rang zwei: Der FC Eschweiler (rote Trikots) und Verlautenheide II liegen punktgleich. Spiel SV Eintracht Verlautenheide II (in Blau) gegen FC Eschweiler 2020; 2:1-Endstand; 16. Spieltag der Kreisliga A Aachen 2025/26; – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Kreisliga A Aachen: FC Eschweiler und Verlautenheide II kämpfen punktgleich um die Vizemeisterschaft. Brisantes Nachholspiel im Tabellenkeller.

Das Rennen um die inoffizielle Vizemeisterschaft in der Aachener Fußball- Kreisliga A hält an. Während Eschweiler das Derby beim FC Stolberg mit 2:1 gewann, blieb auch Eintracht Verlautenheide II mit einem 3:2-Sieg gegen Arminia Eilendorf in der Spur. Für Arminia Eilendorf wird es derweil immer schwieriger die Klasse zu halten. Dennoch ist offiziell noch niemand abgestiegen.

Enges Rennen um Rang zwei

Aber zurück zum zweiten Platz. Auch wenn es bei beiden Kandidaten recht knapp wurde, weder Etienne Burlet (Eschweiler) noch Torsten Lenzen (Verlautenheide) gaben sich mit ihren Mannschaften keine Blöße. In Stolberg fiel das Siegtor für die Eschweiler Gäste erst in der 84. Minute durch Yunus Özsoy auf Vorlage von Mohamed Koubaa. Eintracht Verlautenheides Zweite startete schon früher durch und legte ein 3:0 vor. Arminia kam nochmals mit zwei Treffer ran, aber der Unterbau des Landesligisten blieb cool und fuhr den Sieg nach Hause. Özgür Hatil, ein Eigentor und René Hemforth brachten die Eintrachtler in Front, ehe die höchst abstiegsgefährdeten Arminen noch auf 2:3 herankamen. Spyridon Birdas und Jason Roder trafen für den Nachbarn aus Eilendorf. Nun sind die Eilendorfer in der Pflicht, das Nachholspiel in Burtscheid (Donnerstag, 19.30 Uhr) zu gewinnen. Sonst sieht es zappenduster aus.

Torsten Lenzen war glücklich. Der Trainer der Zweiten in Verlautenheide spendierte sofort nach dem Sieg eine deftige Pizza für die Jungs und für sich. „Die haben sich die Jungs heute redlich verdient“, applaudierte der Trainer. Auch wenn der zweite Platz – wegen des besseren Torverhältnisses – an Eschweiler ging, schob der Coach keinen Frust. „Wir haben zwischendurch souverän geführt und am Ende das Spiel nach Hause gefahren“, analysierte Lenzen. Sieht er sich und sein Team vor den beiden letzten Spielen in einer Zünglein an der Waage im Abstiegskampf? Schließlich hat Verlautenheide als letzte Gegner zuerst den Burtscheider TV und dann am 7. Juni Germania Freund als Spielpartner.

„Wir schauen nur auf uns und nicht was beim Gegner so los ist“, versichert Lenzen, der immenses Potenzial in seiner Mannschaft sieht: „Ich würde sagen, die haben sich den vorderen Platz in der Tabelle richtig verdient.“ Und weil das so ist, hat der Verein auch die Zweite Mannschaft komplett weiter an sich gebunden. Lenzen weiß, dass seine Schützlinge am Sonntag gegen den BTV gefordert wird Burtscheid sei eine Mannschaft, die übers Kollektiv komme und vorne mit Paul Pohlmann einen Knipser habe, den man keinen Moment aus den Augen lassen darf. Ähnlich, so vermutet Torsten Lenzen, wird es im letzten Spiel gegen Freund auch zugehen, denn auch in Freund schrillen derzeit alle Alarmglocken.

Die Spiele vom Wochenende:

Freund – Burtscheid 2:2: 1:0 Han (4.), 1:1 Kamara (8.), 2:1 Rodenbusch (36.), 2:2 Hahner (79.)

St. Jöris – SV Eilendorf II: 0:1 Czennia (82.), Rot: Diegeler (Jöris, 86.)

Rhen. Würselen – Pannesheide 1:4: 1:0 Steinbeck (11.), 1:1 Wernerus (37.), 1:2 Grivet Talocia (40.) 1:3, 1:4 Wunderlich (83., 87.)

Stolberg – Eschweiler 1:2: 0:1 Kitten (6.), 1:1 Schröder (37.), 1:2 Özsoy (84.), Koubaa (Eschweiler) verschießt Elfmeter, 82.)

Breinig II – Berger Preuß 1:1: 1:0 Kind (66.), 1:1 Gebauer (90.+6.)

Vichttal II – Kellersberg 6:1: 1:0 Keulen (5.), 2:0, 5:1 El Abdouni (13., 63.), 3:0, 4:0 Krückels (15., 20.), 4:1 Hellenbroich (41.), 6:1 Asik (83.)

Vaalserquartier – Rott 4:1: 1:0 v. Lossow (30.), 2:0, 3:0 Dirkes (54., 87.), 3:1 Milosevic (89.), 4:1 Li (90.+2)

Verlautenheide II – Arm. Eilendorf 3:2: 1:0 Hatil (8.), 2:0 Eigentor (40. 3:0 R. Hemforth (56.), 3:1 Roder (83.), 3:2 Birdas (88.)

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