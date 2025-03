Verlautenheide siegt souverän gegen Zülpich

„Das war ein erfolgreicher Start in die Rückrunde“, war Verlautenheides Trainer Dennis Buchholz sichtlich zufrieden nach dem souveränen 4:0-Sieg gegen Zülpich. Buchholz attestierte seiner Mannschaft eine souveräne Vorstellung.

Marvin Dumslaff brachte den Tabellenführer per Foulelfmeter in Führung (42.). Da waren die Gäste nach einer gelb-roten Karte bereits zu zehnt. In der 63. Minute erhöhte André Hemforth mit einem direkt verwandelten Freistoß. Eugen Lobanov (70.) und erneut Hemforth (74.) schraubten das Ergebnis hoch.