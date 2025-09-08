 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Verlautenheide siegt in Arnoldsweiler – Hürth bleibt souverän

Landesliga Mittelrhein Staffel 2: Favoriten setzen sich durch, Breinig feiert Kantersieg

LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Nach dem 2. Spieltag führen Verlautenheide, Hürth und Fliesteden die Tabelle mit je sechs Punkten an. Brand, Zülpich und Breinig melden Ansprüche an, während Glesch, Uevekoven und Helpenstein früh im Tabellenkeller stehen.

Gestern, 15:00 Uhr
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
1
2
Abpfiff

Der Aufsteiger Fliesteden (3., 6 Punkte) drehte die Partie in Glesch nach Rückstand und bleibt damit verlustpunktfrei. Noah Khelifi brachte den Tabellen-14. (0 Punkte) in Führung, doch Nils Lück glich nur fünf Minuten später aus. Bilal Chanaa sorgte kurz nach der Pause für den Siegtreffer, während Glesch im zweiten Durchgang ohne Durchschlagskraft blieb.

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
SV Breinig
SV BreinigBreinig
2
6
Abpfiff

Uevekoven (13., 0 Punkte) erlebte einen gebrauchten Tag und lag nach 20 Minuten bereits 0:3 zurück. Breinig (7., 3 Punkte) profitierte von individuellen Fehlern des Aufsteigers und stellte durch Shiraishi, Engels und Doppeltorschütze Dawodu früh die Weichen. Zwar verkürzten Jansen und Hotopp in der Schlussphase, doch Joseph Mbuyi entschied mit zwei Treffern die einseitige Partie endgültig.

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
0
0
Abpfiff

In einer chancenarmen Begegnung trennten sich Lich-Steinstraß (6., 4 Punkte) und Absteiger Schafhausen (9., 2 Punkte) torlos. Die Gastgeber hatten leichte Feldvorteile, doch zwingende Aktionen blieben aus. Union verteidigte diszipliniert und verdiente sich so den Punktgewinn.

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
4
1
Abpfiff

Zülpich (5., 4 Punkte) feierte im zweiten Heimspiel den ersten Saisonsieg und präsentierte sich kaltschnäuzig. Macherey traf bereits nach einer Minute, Teveren (10., 1 Punkt) glich durch Rubaszewski aus. Pennartz und Iskra nutzten defensive Fehler der Gäste, ehe Nickisch per Elfmeter den Endstand herstellte.

Gestern, 15:45 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
5
2
Abpfiff

Brand (4., 4 Punkte) setzte seine Offensivstärke eindrucksvoll fort und feierte den ersten Heimsieg. Arigbe brachte Raspo mit zwei Treffern auf Kurs, ehe Eigentor und weitere Tore von Jaidi und Herrmann die Partie entschieden. Helpenstein (15., 0 Punkte) zeigte sich nach dem erneuten Rückstand zu passiv und kam erst in der Schlussminute durch Godlevski zum zweiten Tor.

Gestern, 15:15 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
3
1
Abpfiff

Der Absteiger aus Hürth (2., 6 Punkte) bewies erneut seine Effektivität und drehte die Partie gegen Kurdistan (8., 3 Punkte). Nach der Gästeführung durch Frugaborsi traf Lorè doppelt und avancierte zum Matchwinner. In Unterzahl konnte Düren nicht mehr entscheidend reagieren, Kabambi machte in der Nachspielzeit alles klar.

Gestern, 15:00 Uhr
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
1
2
Abpfiff

Eintracht Verlautenheide (1., 6 Punkte) setzte sich knapp bei der jungen Viktoria Arnoldsweiler (12., 0 Punkte) durch. Stollenwerk traf zur Führung, Baslanti erhöhte direkt nach der Pause. Zwar brachte Maruyama die Gastgeber zurück ins Spiel, doch am Ende verteidigte die Eintracht den knappen Vorsprung – trotz Gelb-Rot in der Nachspielzeit.

