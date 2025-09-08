Verlautenheide siegt in Arnoldsweiler – Hürth bleibt souverän

Nach dem 2. Spieltag führen Verlautenheide, Hürth und Fliesteden die Tabelle mit je sechs Punkten an. Brand, Zülpich und Breinig melden Ansprüche an, während Glesch, Uevekoven und Helpenstein früh im Tabellenkeller stehen.

Uevekoven (13., 0 Punkte) erlebte einen gebrauchten Tag und lag nach 20 Minuten bereits 0:3 zurück. Breinig (7., 3 Punkte) profitierte von individuellen Fehlern des Aufsteigers und stellte durch Shiraishi, Engels und Doppeltorschütze Dawodu früh die Weichen. Zwar verkürzten Jansen und Hotopp in der Schlussphase, doch Joseph Mbuyi entschied mit zwei Treffern die einseitige Partie endgültig.

Der Aufsteiger Fliesteden (3., 6 Punkte) drehte die Partie in Glesch nach Rückstand und bleibt damit verlustpunktfrei. Noah Khelifi brachte den Tabellen-14. (0 Punkte) in Führung, doch Nils Lück glich nur fünf Minuten später aus. Bilal Chanaa sorgte kurz nach der Pause für den Siegtreffer, während Glesch im zweiten Durchgang ohne Durchschlagskraft blieb.

Zülpich (5., 4 Punkte) feierte im zweiten Heimspiel den ersten Saisonsieg und präsentierte sich kaltschnäuzig. Macherey traf bereits nach einer Minute, Teveren (10., 1 Punkt) glich durch Rubaszewski aus. Pennartz und Iskra nutzten defensive Fehler der Gäste, ehe Nickisch per Elfmeter den Endstand herstellte.

In einer chancenarmen Begegnung trennten sich Lich-Steinstraß (6., 4 Punkte) und Absteiger Schafhausen (9., 2 Punkte) torlos. Die Gastgeber hatten leichte Feldvorteile, doch zwingende Aktionen blieben aus. Union verteidigte diszipliniert und verdiente sich so den Punktgewinn.

Brand (4., 4 Punkte) setzte seine Offensivstärke eindrucksvoll fort und feierte den ersten Heimsieg. Arigbe brachte Raspo mit zwei Treffern auf Kurs, ehe Eigentor und weitere Tore von Jaidi und Herrmann die Partie entschieden. Helpenstein (15., 0 Punkte) zeigte sich nach dem erneuten Rückstand zu passiv und kam erst in der Schlussminute durch Godlevski zum zweiten Tor.

Der Absteiger aus Hürth (2., 6 Punkte) bewies erneut seine Effektivität und drehte die Partie gegen Kurdistan (8., 3 Punkte). Nach der Gästeführung durch Frugaborsi traf Lorè doppelt und avancierte zum Matchwinner. In Unterzahl konnte Düren nicht mehr entscheidend reagieren, Kabambi machte in der Nachspielzeit alles klar.