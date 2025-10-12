Verlautenheide kassiert ein 3:5 in Zülpich

Gegen den weiterhin ungeschlagenen TuS Chlodwig Zülpich musste Eintracht Verlautenheide in der Fußball-Landesliga eine 3:5-Niederlage einstecken. Dabei fielen vier von fünf Gegentreffer nach individuellen Fehlern.

Ein verpatztes Dribbling, ein Stellungsfehler oder ein Ball, der ewig in der Luft und der zweite Pfosten vernachlässigt war, zählte Eintracht Coach Dennis Buchholz ärgerliche Gegentore auf. Dabei hatte er an sich keine schlechte Leistung seines Teams gesehen. Nach Foul an Lucas Marso verwandelte Andre Hemforth früh einen Foulelfmeter (3.) zur Eintracht-Führung. Nach dem 1:1 von Marvin Iskra brachte Leandro Stollenwerk Verlautenheide erneut in Führung (57.). Nach den zuvor beschriebenen Fehlern und einem „Tor des Jahres“ von Marlon Große aus der eigenen Hälfte ging die Partie in die Binsen. Nils Tangerding gelang zum Ende hin noch der 5:3-Endstand (90.).

