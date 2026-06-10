Verlautenheide II legt nach: Pavlovic und Scholz verstärken das Team

Die Kaderplanungen von Eintracht Verlautenheide II für die kommende Saison nehmen weiter Formen an. Nach den bereits vermeldeten Personalentscheidungen hat Trainer Thorsten Lenzen zwei weitere Neuzugänge vorgestellt: Dominik Pavlovic vom FV Haaren und Paul Tobias Scholz rücken in den Kader der Eintracht.
Mit Pavlovic wechselt ein vielversprechendes Talent nach Verlautenheide. Der junge Offensivspieler kommt vom FV Haaren und soll bei der Eintracht den nächsten Entwicklungsschritt gehen. „Mit Dominik konnten wir einen jungen, hungrigen und hoch talentierten Spieler vom FV Haaren für unser Team gewinnen“, sagt Lenzen. Trotz seines jungen Alters bringe Pavlovic bereits viel Qualität, Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial mit. Besonders seine Einsatzbereitschaft, sein Wille zur stetigen Verbesserung und seine Leidenschaft für den Fußball hätten die Verantwortlichen überzeugt.
Auch Paul Tobias Scholz bleibt der Eintracht erhalten und gehört künftig fest zum Kader der zweiten Mannschaft. Lenzen sieht in ihm einen Spieler, der sich diesen Schritt verdient hat. „Paul bringt eine enorme Dynamik und einen ausgeprägten Zug zum Tor mit“, erklärt der Trainer. Zudem zeichne ihn seine Vereinstreue aus. Nach Ansicht des Coaches wird Scholz die Offensive der Verlautenheider deutlich verstärken und sei „menschlich wie sportlich ein absoluter Gewinn für das Team“.
Mit den beiden Personalien setzt die Eintracht ihren eingeschlagenen Weg fort, auf entwicklungsfähige und ambitionierte Spieler zu setzen. Die Verantwortlichen hoffen, dass sowohl Pavlovic als auch Scholz in der kommenden Saison wichtige Impulse für das gesamte Team liefern können.