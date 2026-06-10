Verlautenheide II legt nach: Pavlovic und Scholz verstärken das Team

Die Kaderplanungen von Eintracht Verlautenheide II für die kommende Saison nehmen weiter Formen an. Nach den bereits vermeldeten Personalentscheidungen hat Trainer Thorsten Lenzen zwei weitere Neuzugänge vorgestellt: Dominik Pavlovic vom FV Haaren und Paul Tobias Scholz rücken in den Kader der Eintracht.

Mit Pavlovic wechselt ein vielversprechendes Talent nach Verlautenheide. Der junge Offensivspieler kommt vom FV Haaren und soll bei der Eintracht den nächsten Entwicklungsschritt gehen. „Mit Dominik konnten wir einen jungen, hungrigen und hoch talentierten Spieler vom FV Haaren für unser Team gewinnen“, sagt Lenzen. Trotz seines jungen Alters bringe Pavlovic bereits viel Qualität, Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial mit. Besonders seine Einsatzbereitschaft, sein Wille zur stetigen Verbesserung und seine Leidenschaft für den Fußball hätten die Verantwortlichen überzeugt.