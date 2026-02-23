Verlautenheide dreht Rückstand und besiegt den FC Eschweiler

Augen zu und durch: Im Duell Verlautenheide II - FC Eschweiler setzten sich die Hausherren durch. Spiel SV Eintracht Verlautenheide II (in Blau) gegen FC Eschweiler 2020; 2:1-Endstand; 16. Spieltag der Kreisliga A Aachen 2025/26; – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Die Fußball-Kreisliga A Aachen beendet die Winterpause. Eintracht gewinnt das Verfolgerduell beim Burlet-Debüt. Rückschlag für Eilendorf II

Das nennt man wohl einen Sonntag „wie gemalt“. Trotz der usseligen Bedingungen siegte Eintracht Verlautenheide in der Fußball-Kreisliga A gegen den FC Eschweiler mit 2:1. In fast überschäumender Freude tanzten die Eintrachtler in die Kabinen, während die Premiere für Eschweilers neuen Coach Etienne Burlet in die Hose ging. Dabei begann die Partie für den Gast im Grunde vielversprechend. Mohamed Mazouje hatte den Tabellendritten 1:0 in Führung gebracht. Die Antwort der spielstarken Eintracht folgte 18 Minuten später. In der 39. Minute schaffte Kevin Wartenberg mit seinem ersten Saisontor den Ausgleich. Damit ging es dann auch in die Pause.

Der Siegtreffer ging dann auf das Konto eines „alten Bekannten“. René Hemforth (70.) verwandelte einen Handelfmeter zum Führungstor. Damit hatte der Gastgeber die Partie endgültig gedreht. Sehr zur Freude von Sascha Clermont, der seinen „Chef“ Torsten Lenzen vertrat. „Wir haben das, so glaube ich, heute gut hingekriegt“, dankte das Trainerteam dem aufrechten Kader von nur 13 Leuten. Karneval und die Grippewelle hatten auch bei der Eintracht ihre Spuren nachhaltig hinterlassen. „Eschweiler hat, auch das muss man sagen, in den ersten 20 Minuten sehr viel Druck gemacht“, erkannte Clermont an. „Aber so nach und nach haben wir uns dann stabilisiert und unser Spiel auch in den Griff bekommen“, hielt er fest.

Weckruf dabei war offenbar das 0:1 (21.), das dem FCE durch Mohamed Mazouje gelang (Clermont: „Danach haben wir tatsächlich den Schalter umgelegt und uns am Riemen gerissen“). Vor allem in der Defensive traten die Eintrachtler nun gefestigter auf. „Der Gegner stand mit drei Stürmern ziemlich hoch. Da hatten wir schon einiges an Arbeit zu erledigen“, stellte Clermont fest. Im zweiten Durchgang nahm der Tabellenvierte nach eigener Meinung das Heft endgültig in die Hand und baute selbst mehr und mehr Druckphasen auf. Nach dem Erfolg geht es kommendes Wochenende nach Vichttal zum Tabellenführer. Dort hoffen wieder auf eine gute Leistung, verbunden mit dem Wunsch, dass sich das Krankenlager im eigenen Kader wieder etwas lichtet.

Die Spiele im Überblick:

Verlautenheide – Eschweiler 2020 2:1 (1:1): 0:1 Mazouje (21.), 1:1 Wartenberg (39.), 2:1 (70.) Hemforth (Handelfmeter)

Berger Preuß – Stolberg 3:3 (2:1): 1:0, 2:0 Gebauer (19./29.), 2:1, 2:2 Heidenthal (38./47.), 3:2 Gebauer (62.), 3:3 Schümmer (87.), Gelb-Rot: Heidenthal (53.), Rot: Kleemann (59.)

SV Eilendorf II – Rott 0:2 (0:1): 0:1 Milosevic (38.) , 0:2 Krott (47.)

Burtscheid – Rhen. Würselen/Euchen 2:2 (1:1): 0:1 Kreutzer (10.), 1:1, 2:1 Wolber (35./78.), 2:2 Kaufung (89.)

Arm. Eilendorf – Breinig II 1:1 (1:1): 1:0 Bozan (15.), 1:1 Kind (35.)

Pannesheide – Vaalserquartier 1:2 (0:0): 0:1, 0:2 Enns (60., 68.), 1:2 Kitsisa (86., Handelfmeter), Rot: Schlömer (90.), Erdorf (90., beide Pannesheide)

Kellersberg – St, Jöris 2:4 (0:2): 0:1 A. Seferings (10.), 0:2 A. Simons (36.), 1:2 J. Frantzen (49.), 2:2 M. Arling (57.), 2:3 A. Seferings (66.), 2:4 M. Bäringhausen (68.)

Die Begegnung Freund gegen Vichttal II findet am Donnerstag, 26. Februar, um 19.45 Uhr statt.

