Verlautenheide bleibt selbstbewusst: „Können jede Mannschaft schlagen"

– Foto: Dieter Braun

Eintracht Verlautenheide geht als Tabellenvierter der vergangenen Saison mit Respekt, aber ohne Angst in die neue Spielzeit. Sportlicher Leiter Fabian Scheen spricht über eine von Verletzungen geprägte Vorbereitung, schmerzhafte Abgänge und einen Kader, der erneut das Potenzial für die Spitzengruppe besitzt.

Die Vorbereitung von Eintracht Verlautenheide verlief bislang nicht so reibungslos, wie es sich die Verantwortlichen gewünscht hätten. Immer wieder mussten Spieler verletzungsbedingt kürzertreten, bei einigen Leistungsträgern sind die Blessuren aus der vergangenen Saison noch nicht vollständig auskuriert. Besonders schwierig wurde die Situation während der Stadtmeisterschaft und des Turniers in Vichttal: Bis zu zwölf Spieler fehlten gleichzeitig.

Mit dem Abschneiden der vergangenen Spielzeit ist Verlautenheide insgesamt zufrieden. Platz vier entsprach aus Sicht des sportlichen Leiters ziemlich genau dem Leistungsvermögen der Mannschaft. „An die Top drei sind wir nicht rangekommen, die drei waren einfach ein gutes Stück stärker“, sagt Scheen. Das eigene Ziel, unter die ersten fünf zu kommen, wurde trotz der zahlreichen Verletzungsausfälle erreicht.

„Dadurch konnten wir die Belastung bei den übrigen Spielern nicht wie gewünscht steuern“, erklärt Fabian Scheen. Umso wichtiger war die Unterstützung der zweiten Mannschaft, die in dieser Phase aushalf. Inzwischen entspannt sich die Personalsituation zunehmend. Richtung Saisonstart kehren immer mehr Spieler zurück – und damit steigt auch der Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders.

Ein Umbruch mit schmerzhaften Abgängen

Auch auf dem Transfermarkt musste der Verein einige Veränderungen verkraften. Besonders der Verlust von Eugen Lubanov und Max Kirch wiegt schwer. Beide wechseln nach Lammersdorf und gehörten laut Scheen zu den prägenden Gesichtern der erfolgreichen vergangenen Jahre. Gleichzeitig zeigt gerade dieser Umstand, wie Eintracht Verlautenheide seinen Weg versteht: Auch die Entwicklung junger Spieler kann irgendwann zu deren Abschied führen.

Leandro Stollenwerk und Marlon Kluth haben sich so stark entwickelt, dass sie künftig bei ambitionierten Mittelrheinligisten spielen werden. „Auch das gehört zu unserem Weg“, sagt Scheen.

Gleichzeitig ist es gelungen, den Kader gezielt zu verstärken. Finn Albrecht, Albert Korotaev, Marlon Klose und Ayoub Ougandou sind allesamt noch jung, bringen aber bereits Erfahrung als Landesliga-Stammspieler mit. Genau diese Erfahrung war bei der Kaderplanung wichtig. „Uns war wichtig, Spieler dazuzugewinnen, die die Liga kennen und wissen, was es dort benötigt.“

Mit Tyler Busi und Imran Es Sahli kommen zudem zwei hochveranlagte U19-Spieler hinzu. Anfang September soll außerdem Moritz Rosenberg zur Mannschaft stoßen, der mit seiner Ausbildung bei Hansa Rostock und mehreren Regionalligaeinsätzen in Greifswald eine interessante Vita mitbringt.

„Die beste und ausgeglichenste Landesliga seit Jahren“

Bei der Frage nach den Favoriten hält Scheen die kommende Saison für besonders schwer einzuschätzen. Seiner Ansicht nach könnte es sich sogar um die „beste und ausgeglichenste Landesliga seit Jahren“ handeln. Gleich mehrere Vereine hätten die Möglichkeit, sich dauerhaft in der Spitzengruppe festzusetzen.

Germania Lich-Steinstraß, der SV Breinig und der SV Kurdistan Düren hätten mit ihren Aktivitäten auf dem Transfermarkt klare Signale gesetzt. Auch Fliesteden verfüge über eine Reihe von Spielern mit Regionalliga-Erfahrung. Und Aufsteiger SC Elsdorf sei angesichts seiner Verstärkungen ebenfalls alles andere als ein gewöhnlicher Neuling.

Besonders respektvoll äußert sich Scheen über den SV Eilendorf und Trainer Jasmin Muhovic. „Er holt mit einer ganz jungen Mannschaft und ohne die großen Transfers immer viel raus“, sagt der sportliche Leiter.

„Wir können jede Mannschaft schlagen“

Für die eigene Mannschaft will Scheen deshalb weder große Versprechungen machen noch sich unnötig kleinreden. Ein konkretes Tabellenziel nennt er nicht. Vielmehr setzt Verlautenheide auf die eigene Qualität – und auf eine möglichst verletzungsfreie Saison.

„Wir gehen ohne den großen Druck in die neue Saison“, sagt Scheen. Sollte die Mannschaft vom großen Verletzungspech der vergangenen Spielzeit verschont bleiben, könne sie erneut eine gute Rolle spielen. Das Selbstvertrauen ist jedenfalls vorhanden: „Wir können jede Mannschaft der Liga schlagen.“

Doch Scheen kennt auch die andere Seite der Medaille. Die neue Landesliga dürfte kaum Fehler verzeihen. „Wenn die Sinne nicht geschärft sind, können wir in dieser starken Liga auch gegen jeden Gegner verlieren.“ Genau diese Mischung aus Selbstbewusstsein und Respekt dürfte den Verlautenheidener Weg in der neuen Saison prägen.

Besonders freuen sich Spieler, Verantwortliche und Fans auf die Derbys gegen den SV Eilendorf, Rasensport Brand und den SV Breinig. „Man kennt sich untereinander, flachst viel rum, viele Zuschauer – es ist immer viel Feuer drin“, sagt Scheen. Gerade diese Begegnungen seien es, die den besonderen Reiz der Landesliga ausmachen.

Und so startet Eintracht Verlautenheide trotz schwieriger Vorbereitung mit einer klaren Überzeugung in die neue Saison: Der vierte Platz aus dem Vorjahr soll kein Ausreißer bleiben. Die Konkurrenz ist stärker geworden, die Spitze breiter – doch verstecken muss sich Verlautenheide vor niemandem.