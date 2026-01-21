Verlautenheide bleibt realistisch – und doch ambitioniert

– Foto: Dieter Braun

Eintracht Verlautenheide liegt in der Landesliga Staffel 2 erneut in der Spitzengruppe. Sportchef Fabian Scheen erklärt, warum Platz vier passt, wo nachjustiert wird und welche Ziele die Rückrunde prägen.

Eintracht Verlautenheide geht als Tabellenvierter in die Rückrunde der Landesliga Staffel 2. Mit 25 Punkten aus 14 Spielen liegt die Mannschaft hinter dem FC Hürth, dem SV Breinig und TuS Chlodwig Zülpich, aber weiterhin klar in der erweiterten Spitzengruppe. Für Fabian Scheen, den Sportlichen Leiter des Vereins, ist diese Ausgangslage kein Grund zur Unzufriedenheit – trotz der Tatsache, dass Verlautenheide in den vergangenen Jahren regelmäßig als Aufstiegskandidat gehandelt wurde. Der Trainingsauftakt war für den 6. Januar geplant, verlief jedoch nicht ganz reibungslos. Witterungsbedingt waren Plätze gesperrt, weshalb in der ersten Woche auf Indoor-Einheiten ausgewichen werden musste. Inhaltlich sieht Scheen darin keinen Nachteil, zumal die Vorbereitung ohnehin bewusst anspruchsvoll gestaltet ist. In Testspielen trifft Verlautenheide unter anderem auf drei Mittelrheinligisten. Begegnungen mit Teams wie Wegberg-Beeck oder Vichttal dienen dabei weniger dem Ergebnis als der Standortbestimmung. Gerade gegen solche Gegner wird sichtbar, in welchen Bereichen noch Entwicklungspotenzial besteht.

Die Hinrunde bewertet Scheen nüchtern. Platz vier sei angesichts der Umstände absolut in Ordnung. Über weite Strecken hatte die Mannschaft mit Ausfällen wichtiger Leistungsträger zu kämpfen, was sich nicht vollständig kompensieren ließ. Zudem habe Verlautenheide gegen alle drei vor ihnen platzierten Teams jeweils verloren – knapp, aber verdient. Diese Spiele markieren aus Sicht des Sportlichen Leiters den Unterschied zur Tabellenspitze. Die Tabelle spiegele das Leistungsgefüge daher realistisch wider. Gleichzeitig gab es in der Hinrunde deutliche Ausrufezeichen. Mehrere klare Siege unterstreichen das offensive Potenzial der Mannschaft: ein 6:1 bei Kurdistan Düren, ein 5:1 gegen Glesch-Paffendorf, ein 7:0 in Uevekoven sowie ein 4:1 gegen Fliesteden. Dass es dennoch nicht zu einer besseren Platzierung reichte, lag vor allem an den Auftritten bei den Top-3-Teams, in denen Verlautenheide spielerisch mithielt, am Ende aber jeweils den Kürzeren zog.