Verlautenheide baut Tabellenführung aus – Kurdistan verspielt Sieg

So., 09.03.2025, 15:30 Uhr

„Wir haben eine tolle Moral gezeigt“, lobte SC-Erkelenz-Trainer Pascal Thora seine Mannschaft nach dem überraschenden 3:3 gegen den SV Kurdistan Düren. Dabei sah es lange nach einem Sieg für die Gäste aus, die nach einem Eigentor von Marcel Nickels (6.) und Treffern von Junhui Lee (67.) sowie Inan Naki (70.) zehn Minuten vor Schluss mit 3:1 führten. Erkelenz steckte jedoch nicht auf: Metehan Baris Bay stellte den Anschluss her (82.), und Marcel Merten nutzte einen Abwehrfehler zum späten Ausgleich (89.). Kurdistan Düren traf in der Nachspielzeit zwar noch einmal, doch der vermeintliche Siegtreffer wurde wegen Abseits aberkannt.

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

„Das war ein erfolgreicher Start in die Rückrunde“, freute sich Eintracht-Trainer Dennis Buchholz nach dem 4:0-Sieg gegen TuS Chlodwig Zülpich 1896. Seine Mannschaft zeigte eine souveräne Vorstellung und profitierte von einer frühen Gelb-Roten Karte gegen die Gäste (27.). Marvin Dumslaff brachte den Tabellenführer per Foulelfmeter in Führung (42.), ehe André Hemforth mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0 erhöhte (63.). Eugen Lobanov (70.) und erneut Hemforth (74.) sorgten für den klaren Endstand. „Es war ein sehr intensives Spiel gegen eine kampfstarke Mannschaft“, lobte Buchholz sein Team, das damit den 3:3-Ausrutscher aus dem Hinspiel vergessen machte.