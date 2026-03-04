Verlässlichkeit im Zentrum: Kaspar Hofschröer verlängert bei Laxten

Der Kader nimmt weiter Konturen an – und ein zentrales Puzzlestück bleibt an Bord. Auch Kaspar Hofschröer wird in der kommenden Saison für Laxten auflaufen. Der 22-Jährige hat verlängert und setzt damit ein klares Zeichen der Verbundenheit zu seinem Heimatverein.
„Auch Kaspar Hofschröer bleibt unserer Ersten treu“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Ein Satz, der für Kontinuität steht – und für die Philosophie, auf eigene Talente zu bauen.
Hofschröer ist ein echtes Eigengewächs. In der Jugend spielte er bis zur Landesliga, ehe er Schritt für Schritt in den Herrenbereich hineinwuchs. Mittlerweile geht er in seine fünfte Saison im Kader der Ersten und ist seit vier Jahren fester Bestandteil der Mannschaft. Mit gerade einmal 22 Jahren bringt er damit bereits bemerkenswerte Erfahrung im Seniorenfußball mit.
Seine Entwicklung ist eng mit der sportlichen Linie des Vereins verknüpft: junge Spieler ausbilden, integrieren und langfristig binden. Hofschröer verkörpert diesen Weg beispielhaft.
Sportlich überzeugt der Mittelfeldspieler vor allem durch seine Spielintelligenz, Übersicht und Vielseitigkeit. Ob als verbindendes Element zwischen Defensive und Offensive oder in einer offensiveren Rolle – Hofschröer interpretiert seine Aufgaben flexibel und mannschaftsdienlich.
„Mit seiner Spielintelligenz, Übersicht und Vielseitigkeit im Mittelfeld ist Kaspar ein wichtiger Baustein unseres Teams“, betont der Verein. Eine Einschätzung, die sich auch statistisch untermauern lässt.
In der laufenden Spielzeit kommt Hofschröer bislang auf 17 Einsätze, in denen ihm 4 Tore und 7 Assists gelangen. Für einen zentralen Mittelfeldspieler sind das starke Werte – insbesondere die sieben Vorlagen unterstreichen seine Bedeutung im Offensivspiel. Kaum ein Angriff, der nicht zumindest gedanklich über seine Füße geplant wird.
Die Verlängerung ist daher mehr als eine Personalie. Sie steht für Stabilität im Zentrum und für das Vertrauen in die eigene Ausbildung. In einer Phase, in der vielerorts schnelle Lösungen gesucht werden, setzt Laxten bewusst auf Verlässlichkeit und Identifikation.
„Wir freuen uns auf eine weitere gemeinsame Saison!“, heißt es abschließend in der Mitteilung.
Für Hofschröer und den Verein ist es die konsequente Fortsetzung eines gemeinsamen Weges – mit Perspektive.