Verlässlichkeit im Zentrum: Kaspar Hofschröer verlängert bei Laxten Kaderplanungen gehen in die nächste Runde von p.s. · Heute, 16:03 Uhr · 0 Leser

svo_erste_mannschaft - Instagram

Der Kader nimmt weiter Konturen an – und ein zentrales Puzzlestück bleibt an Bord. Auch Kaspar Hofschröer wird in der kommenden Saison für Laxten auflaufen. Der 22-Jährige hat verlängert und setzt damit ein klares Zeichen der Verbundenheit zu seinem Heimatverein.

„Auch Kaspar Hofschröer bleibt unserer Ersten treu“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Ein Satz, der für Kontinuität steht – und für die Philosophie, auf eigene Talente zu bauen. Vom Eigengewächs zur festen Größe Hofschröer ist ein echtes Eigengewächs. In der Jugend spielte er bis zur Landesliga, ehe er Schritt für Schritt in den Herrenbereich hineinwuchs. Mittlerweile geht er in seine fünfte Saison im Kader der Ersten und ist seit vier Jahren fester Bestandteil der Mannschaft. Mit gerade einmal 22 Jahren bringt er damit bereits bemerkenswerte Erfahrung im Seniorenfußball mit.

Seine Entwicklung ist eng mit der sportlichen Linie des Vereins verknüpft: junge Spieler ausbilden, integrieren und langfristig binden. Hofschröer verkörpert diesen Weg beispielhaft. Spielintelligenz und Vielseitigkeit Sportlich überzeugt der Mittelfeldspieler vor allem durch seine Spielintelligenz, Übersicht und Vielseitigkeit. Ob als verbindendes Element zwischen Defensive und Offensive oder in einer offensiveren Rolle – Hofschröer interpretiert seine Aufgaben flexibel und mannschaftsdienlich.