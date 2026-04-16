Verlässlichkeit als Fundament: TV Jahn bindet gesamtes Trainerteam Klarheit beim Aufsteiger von p.s. · Gestern, 00:00 Uhr · 0 Leser

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Der TV Jahn Delmenhorst setzt ein klares Zeichen der Stabilität: Das gesamte Trainerteam wird ligaunabhängig auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. Cheftrainer Baris Caki führt seine Arbeit fort – unterstützt von Rene Rohaczynski und Ricardo Meyer.

Die Entscheidung ist das Ergebnis einer Entwicklung, die die Verantwortlichen in den vergangenen Monaten mit Überzeugung verfolgt haben. Paul Leis, Sportlicher Leiter des Vereins, findet deutliche Worte: „Wir sind von der Arbeit des Trainerteams sehr überzeugt. Die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Monaten spricht hierbei für sich. Und das sowohl sportlich als auch im Teamgefüge. Deshalb war für uns schnell klar, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen wollen.“ Cheftrainer Baris Caki beschreibt die Gespräche über seine Vertragsverlängerung als folgerichtig: „Die anfänglich guten Gespräche haben sich während meiner bisherigen Amtszeit bestätigt. Als Paul Leis mich bezüglich einer Vertragsverlängerung angesprochen hat, musste ich nicht wirklich lange überlegen. Nach Rücksprache mit meiner Frau war die Entscheidung dann auch schnell gefallen.“

Caki betont zugleich den Teamgedanken innerhalb des Trainerstabs: „Ich bin sehr stolz darauf, dass der Verein mit uns als Trio weitermachen möchte und unsere Arbeit immer sichtbarer wird.“ Seine Überzeugung vom eingeschlagenen Weg ist klar formuliert: „Von dem ‚Projekt Blücherweg‘ bin ich komplett überzeugt und sicher, dass wir mit dem vorhandenen Personal um die Mannschaft, aber auch hinter der Mannschaft, sehr viel erreichen können.“ Auch die beiden Co-Trainer Rene Rohaczynski und Ricardo Meyer unterstreichen die Geschlossenheit des Trainerteams: „Die Arbeit im Trainerteam und mit der Mannschaft macht unglaublich viel Spaß. Wir sind hier noch nicht fertig und wollen die Jungs weiter voranbringen. Deshalb war es für uns leicht, auch in der kommenden Saison dabei zu sein.“