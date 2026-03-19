Verlässlicher Antreiber bleibt an Bord

Der CSC 03 Kassel hat in seiner Kaderplanung für die Saison 2026/27 die nächste wichtige Personalie geklärt: Nico Möller wird auch in der kommenden Spielzeit für die „Rothosen“ auflaufen. Damit hält der Verein einen Spieler, der seit Jahren zu den verlässlichsten Kräften im Team zählt und mit seiner Arbeitsrate eine zentrale Rolle im Mannschaftsgefüge einnimmt.

Möller steht beim CSC 03 wie kaum ein anderer für Konstanz, Einsatzbereitschaft und Laufstärke. Woche für Woche bringt er jene Energie auf den Platz, die einer Mannschaft auch in schwierigen Phasen Halt geben kann. Dass der Verein nun frühzeitig mit ihm verlängert, ist daher auch ein Zeichen dafür, auf welche Typen die Kasseler beim Aufbau ihres Kaders weiterhin setzen wollen.

Für den CSC 03 bedeutet die Zusage mehr als reine personelle Kontinuität. Möller verkörpert jene Mischung aus Verlässlichkeit und Identifikation, die für den weiteren Weg des Vereins von besonderer Bedeutung ist. Mit seiner Verlängerung bleibt den „Rothosen“ ein Spieler erhalten, der nicht im Vordergrund stehen muss, um für die Statik einer Mannschaft unverzichtbar zu sein.