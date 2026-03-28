Verlässliche Säulen bleiben an Bord

– Foto: SV Espenau

Der SV Espenau kann drei weitere wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison vermelden: Auch Adrian Carrier, Felix Walter und Lennart Meyer bleiben dem Verein treu.

Adrian Carrier musste verletzungsbedingt einen Großteil der laufenden Saison pausieren und kam bislang nur auf wenige Einsätze. Umso wertvoller ist sein Engagement neben dem Platz: Aktuell unterstützt er die Mannschaft zusätzlich als Co-Trainer und arbeitet parallel intensiv an seinem Comeback.

Felix Walter rückte im Sommer aus der zweiten Mannschaft auf und hat sich seitdem direkt festgespielt. Mit 17 Einsätzen zählt er inzwischen zu den Konstanten auf der Sechserposition und ist aus dem Zentrum kaum noch wegzudenken.